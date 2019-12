Gelungenes Comeback von Schipnick im Voerder Trikot

Schwerte/Ennepetal. Nicht nur der Sieg stimmt Trainer Lars Möske zufrieden. Auch das Comeback von Tobias Schipnik nach langer Verletzungspause.

Blau-Weiß Voerde hat die Aufgabe in Schwerte mit Bravour erledigt. Das einzige, was Trainer Lars Möske am Ende wurmte, waren die beiden späten Gegentore. „Da hatten wir die Ordnung verloren, weil wir immer weiter nach vorne gespielt haben, statt den Ball ruhig durch die eigenen Reihen laufen zu lassen“, kritisierte der Coach.