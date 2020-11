Geschichte der Rennbahn: Der Umzug vom Brunnen

Die Anfänge des Schwelmer Pferderennsports lagen am Brunnen. Von 1906 bis 1911 fanden auf der Wiese westlich der Brunnenstraße regelmäßig Flach- und Hindernisrennen statt. Bis die Eisenbahn das Geläuf zerschnitt und die heimischen Pferdesportfreunde des Bergisch-Märkischen Reitervereins Platz für eine neue Rennbahn finden mussten.

Während die Hagener Fraktion des Vereins sich bemühte, den Standort in die Volmestadt zu verlagern, gelang es den Schwelmer und Barmer Mitgliedern letztlich, die Bahn in Schwelm zu halten. Dafür erwarb der Verein ein Grundstück auf der Schwelmer Oehde zwischen Jesinghauser Weg und der bereits seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestehenden Bergisch-Märkischen Eisenbahnstrecke. Die Straße „An der Rennbahn“ erinnert noch heute daran. Wo sich heute der gleichnamige Sportplatz und die Kleingartenanlage des „Vereins der Gartenfreunde“ In der Graslake befinden, wurde seinerzeit die neue Pferderennbahn errichtet.

Bürgermeister Branscheidt weiht die Rennbahn am 26. April 1913 ein

Schon 1913 war alles fertig. Die Einweihung fand am 26. April des Jahres, einem typischen Apriltag mit sich abwechselndem Regen und Sonnenschein, statt. Albert Molineus, der aus Barmen stammende erste Vorsitzende des Bergisch-Märkischen Reitervereins, begrüßte zur Eröffnung neben dem Schwelmer Bürgermeister Branscheidt auch dessen Barmer Amtskollegen Hartmann, den Barmer Bezirksoffizier Major von Stülpnagel und den Vertreter des Verbandes Rheinisch-Westfälischer Reitervereine, Baron von Nagel.

Die Schwelmer Zeitung war von der neuen Rennbahn begeistert und schwärmte: „Flankiert werden die Eingänge durch hübsche vierseitige, rotbedachte Holzhäuschen, die als Kassenräume dienen.“ Bewundert wurde auch der große Restaurantbereich unter der Tribüne mit einem daneben liegenden, kleinen, geschlossenen Saal, der in erster Linie als Aufenthaltsort für die Damen gedacht war.

Kosten betragen nur 100.000 Mark

Auch an das Wettgeschäft auf der neuen Bahn war gedacht worden. Das Gebäude des Totalisators verfügte über 13 Kassen, an denen die Wetteinsätze getätigt werden konnten und die Gewinne ausgezahlt wurden. Und auch eine Reminiszenz an die erste Bahn am Brunnen fand sich am neuen Standort: Der dort abgebaute Musikpavillon erhielt seinen Platz zwischen Tribüne und Totalisator.

Die Baukosten waren auch für damalige Verhältnisse eher bescheiden. 100.000 Mark soll sie gekostet haben – geradezu ein Schnäppchen im Vergleich zu anderen zur gleichen Zeit errichteten Rennbahnen. Ein Beispiel: Die Bahn in Dortmund-Wambel, 1913 eröffnet, soll sogar 2,5 Millionen Mark verschlungen haben, die im Krefelder Stadtwald wurde von 1912 bis 1913 für stolze 1,5 Millionen Mark errichtet.

Distanzen bis zu 3800 Metern

Trotzdem brauchte sich das Schwelmer Hippodrom keineswegs hinter der kostspieligeren Konkurrenz zu verstecken. Die Schwelmer Zeitung berichtete: „Kenner von Rennbahnen versichern, dass die neue Bahn“ diese übertreffe. Und in der Tat hatte der Neubau viel zu bieten: In Schwelm waren Hindernisrennen über Distanzen von 3000 bis 3800 Meter mit neun bis zwölf Sprüngen möglich.

Major a. D. Hans-Heinrich Loeper (hier mit Prinzessin Anne) war einer der „Herrenreiter” auf der zweiten Schwelmer Rennbahn. Foto: Reproduktion: Ulrich Mittag

Eines gab es auf der Schwelmer Rennbahn allerdings nie: Profirennen. Sie war ausschließlich den sogenannten „Herrenreitern“ vorbehalten. Wie den einstigen Europameistern Rickwan Freiherr von der Lancken-Wakenitz und Major a. D. Hans-Heinrich von Loeper, lange Chefmanager des deutschen Galopprennsports und in der deutschen Turfszene eine prägende Persönlichkeit.