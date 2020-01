Gevelsberg besiegt OSC Dortmund mit 35:30 (18:13)

Der Evergreen der Handball-Verbandsliga am Freitagabend mit einem Happy-End für die HSG Gevelsberg-Silschede. Der gastgebende OSC Dortmund kassierte mit dem 30:35 (13:18) die vierte Niederlage in Folge, derweil die Gevelsberger um Trainer Sascha Šimec den dritten Sieg in Serie erzielten – und so einen gute Ausgangsposition für die kommenden beiden Heimspiele schafften.

Breuker knickt mit Fuß um

Die Begegnung in Hacheney begann ausgeglichen – obwohl Gevelsberg mit Lindemann, Schrouven und Stippel gleich drei angeschlagene Spieler auf dem Feld hatte. Zu allem Überfluss knickte Sebastian Breuker nach acht Minuten mit dem Fuß um, versuchte einige Schritte, musste aber aufhören – bis dahin hatte er mit drei Treffern zum 5:5 beigetragen.

Angst und bange konnte es um die Gevelsberger überdies werden, da vor allem am Kreis der Spieler mit der Nummer neun, Nikita Maystrenko, schalten und walten konnte wie er wollte. Stets anspielbar, stets torgefährlich, mit sieben Treffern vor der Pause. Das sah schon gefährlich nach einer Niederlage für Gevelsberg aus. Doch die Gäste steigerten sich nach und nach. Vor allem Christopher Schrouven und Josip Jukic erwischten einen klasse Abend.

HSG Gevelsberg-Silschede: Scholz, Steinbach – Fege (5/2), Lindemann (3), Rüggeberg (1), Stippel (1), Bulk (1), Christopher Schrouven (11), Breuker (3), Daniel Schrouven, Rauhaus (3), Jukic (7).