Gevelsberg gegen Schwelm im Playoff wäre eine Vision

Elf Aufstiege, einen Abstieg, eine vorzeitige Auflösung des Vertrages, etliche Abstiegskämpfe, dazu die Ausbildung als und zum Handball-Lehrer. Hans-Peter „HaPe“ Müller kennt alle Höhen und Tiefen des Sports. Ihn kann so leicht Nichts überraschen. Gibt es ein Problem? Müller weiß nicht immer die Lösung, aber er geht die Problematik an, versucht Lösungen zu finden. Das gilt auch für das derzeitige Sport-Verbot. Das Verbot fürs Training des Landesligisten TG Voerde, deren Trainer der Gevelsberger aktuell ist. Und auch die Ungewissheit, ob beziehungsweise wie es nach einem Lockdown weiter gehen kann, tastet sich Hans-Peter Müller an eine Antwort heran, hat er eine Vision.

Re-Start Ende Januar unwahrscheinlich

Müller geht nicht davon aus, dass Ende Januar gespielt werden kann – bei zweiwöchiger Trainings-Vorbereitung. Er rechnet dagegen vor, dass bisher zwei Spieltag absolviert worden sind. „Daher kann man auf die Idee kommen, mit dem dritten Spieltag der Rückrunde die Saison wieder zu beginnen“, sagt Hans-Peter Müller. „Das wäre der 28. Februar. Und bis dahin hätten die Mannschaften, die ein Spiel nachzuholen haben, die Möglichkeit, diese auch tatsächlich nachzuholen.“

Es folgt der Rest der Saison. Mit Zuschauern. „Natürlich geht die Gesundheit vor. Es muss davon abhängen, wie weit die Pandemie sich entwickelt. Aber auch, wie die Impfungen möglich sind und vielleicht sogar bereits große Teile der Bevölkerung geimpft worden sind“, erkennt Müller die Einschränkung, die seine Vision haben kann. „Doch ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie klappen kann.“ Das bedeutet, dass mit dem letzten Spieltag die Saison nicht beendet ist, dass dann nicht alle Entscheidungen gefallen sind.

Playoff könnte finanziell einiges ausgleichen

Dann, so setzt der Trainer des Landesligisten TG Voerde seine Überlegungen zur Vision fort, gehe es in Entscheidungsspiele. Zum einen um die Meisterschaft, zum anderen gegen den Abstieg. Das könnten bei den 12er Ligen wie es die Landes- oder die Verbandsliga sind, sechs Mannschaften in den Playoffs, sechs für die Playdowns sein. „Details müssten sich noch ergeben“, weiß Müller. Wichtig ist für den Handball-Lehrer die Chancen, die sich durch diese Konstellation ergeben könnten – „so die Corona- beziehungsweise Impflage es erlauben“, betont Müller erneut.

Müller nimmt die Verbandsliga als Beispiel: HSG Gevelsberg-Silschede und RE Schwelm – für beide Vereine saß Hans-Peter Müller auf der Trainerbank, mit beiden hat er Aufstiege feiern dürfen. „Gevelsberg und Schwelm in den Playoffs im Juni. Man stelle sich den Zuspruch, das Interesse der Zuschauer vor“, erläutert Müller eine Vision. „Selbst wenn die Hygienevorschriften nur eine zu zwei Drittel gefüllte Halle erlaubten, so besteht die Chance, die bisherigen finanziellen Verluste durch Corona halbwegs aufzufangen“, sagt Müller. Alleine in der Schwelmer Halle wären unter den Bedingungen tausend Zuschauer möglich. Müller: „Nicht zu vergessen das gesamte Catering drumherum. Das würde sich für die Vereine lohnen.“

Viele Derbys wären möglich

Dabei hat er auch im Blick, dass durchaus weiter Playoff- oder Playdown-Spiele Derby-Charakter haben könnten. Wenn Hagener Klubs gegen welche aus Herdecke oder Wetter spielen würden. Wenn seine TG Voerde vielleicht sogar auf die Reserve von der HSG Gevelsberg-Silschede spielen würden. „Dazu kommt“, ist sich Müller sicher, „dass bei diesen Spielen auch die Motivation bei allen Spieler sehr hoch sein wird. Erheblich höher als bei normalen Ligenspielen. Dass sich dies auch auf die Stimmung auf die Tribüne auswirken würde.“

Hans-Peter Müller ist sich sicher, dass es Leute geben wird, die diese Vision durchaus als Hirngespinste qualifizieren würden. Dennoch: „Man weiß einfach nicht, was passieren wird“, so Müller. „Daher sollten wir diese Vision, die ich übrigens mit weiteren Vertretern der Ligen bereits diskutiert habe, nicht ad acta legen. Diese Vision ist für mich und meine Mannschaft auch wichtig, in diesen Zeiten das Training, die körperliche und mentale Spannung aufrecht zu erhalten.“

Müller gibt Spielern Hausaufgaben

Hans-Peter Müller meint damit, dass das derzeitige Trainingsverbot in offizieller Umgebung nicht bedeute, die Füße still liegen zu lassen. Nein, sowohl das Laufen, aber auch der Grips seiner TGV-Handballer sind im November-Lockdown gefordert. „In kleinen Gruppen zu zwei Spielern dürfen die Jungs laufen. Sie müssen es auch“, beschreibt Müller eine seiner Hausaufgaben. Müller sucht sich Talsperren aus, bestimmt ein Zeitfenster und er selbst beobachtet seine Spieler, wie sie laufen. „Abends habe außerdem ich Strecken ausgesucht, die beleuchtet sind“, so Müller. Und auch hier ergeben sich Zeitfenster, in denen die Zweiergruppen sich fit halten. „Das erhöht die Motivation beim Training. Wenn Spieler sich selbst überlassen sind, dann sinkt die Motivation zwangsläufig.“

Aber auch fürs Köpfchen verteilt der mittlerweile pensionierte Lehrer Hausaufgaben. „Beispielsweise geben ich einer kleinen Gruppe die Aufgabe als defensiver Mittelblock“, erläutert der TGV-Trainer. „Sie sollen sich einer bestimmten Angriffsformation eines imaginären Gegners gegenüber vorstellen und Lösungen erarbeiten.“ Die Lösungen werden in einer Video-Konferenz vorgestellt – wenn alle Spieler des Kader dabei sind. „So ist keiner dabei, der die Aufgabe nicht gelöst hat“, so Müller. Ist die Lösung vorgetragen, ergeben sich Diskussionen, ob die Lösung gut ist, ob sie abgehakt werden kann, wo Verbesserungen nötig sind. „Das sorgt für geistige Arbeit, die hoffentlich an einem Tag X, wenn es wieder losgehen soll, von den Jungs abgerufen werden kann“, so der Plan von Hans-Peter Müller.

Für den „Tag X“ vorbereitet sein

Der „Tag X“, wenn möglicherweise eine Handball-Saison so oder so fortgesetzt werden kann. „Es geht nicht nur darum, beim Wiedereinstieg in einer Saison wieder topfit zu sein. Es geht auch um die eigene Gesundheit. Es geht aber auch darum, die Belastungen zu erhöhen. Schließlich fallen die Wochenenden weg, an denen wir normalerweise die Liga-Spiele hätten. Das darf man nicht vergessen“, so Müller.

Dabei ist Müller zufrieden mit der Konstellation, die er bei der TG Voerde vorfindet. Er hat ausnahmslos Spieler, die mitziehen. Es ist wichtig, dass alle – also nicht nur das Trainerteam, sondern auch alle Spieler des Kaders – daran glauben, „dass diese Art des Trainings psychisch und physisch wichtig ist“, so Müller. „Und wenn wir als Ziel die Vision haben, ein ereignisreiches Playoff spielen zu können, wächst die Motivation.“

Keine Frage, dass Hans-Peter Müller im Grunde Zuversichtlich ist. Er sieht das Problem dr Corona-Pandemie mit den Auswirkungen wie Lockdown und Sport-Verbot, doch wie sooft in seiner langen Karriere sieht er die Situation als Herausforderung.