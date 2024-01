Gevelsberg gegen Volmetal: Das Ende der Besinnlichkeit

Gevelsberg Schwieriger Jahresauftakt für die Verbandsliga-Handballer der HSG: Mitabsteiger kommt zum Kreisderby in die Halle West.

Die besinnliche Zeit rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel ist für die Verbandsliga-Handballer der HSG Gevelsberg/Silschede deutlich früher vorbei als gewöhnlich. Zum ungewohnten Termin am Dienstag empfängt der momentane Spitzenreiter den TuS Volmetal zum Kreisderby in der Halle West, die auch trotz der späten Anwurfszeit unter der Woche (20.15 Uhr) voll werden dürfte. Das Nachholspiel findet für beide Teams unter den bestmöglichen personellen Voraussetzungen statt – es ist also angerichtet für einen knackigen Handballabend.

Das glauben auch beide Trainer. „Das ist ein echter Knaller, einen echten Favoriten gibt es für mich nicht“, sagt Gevelsbergs Übungsleiter Sascha Šimec. Sein Gegenüber Jan Stuhldreher sieht die Gevelsberger durchaus als favorisiert an, der Volmetaler Trainer gibt sich beeindruckt von der HSG. „Da kommt schon eine große Wucht auf uns zu“, sagt er mit Blick auf die eingespielte Mannschaft von Šimec. Beide Teams stiegen in der vergangenen Saison gemeinsam aus der Oberliga ab, während die Gevelsberger aber nahezu zusammenblieben, hatten Volmetaler einen größeren Umbruch zu moderieren: Gleich elf Spieler verließen den TuS. „Inzwischen haben wir uns aber gefunden“, sagt Jan Stuhldreher.

Gevelsberg trainiert nur ein Mal zusammen

Ein nicht zu unterschätzender Faktor für das Spiel am Dienstagabend, schließlich hatten beide Teams nach der Winterpause noch nicht viele Gelegenheiten, sich im Training auf dieses Topspiel vorzubereiten. Die HSG wird sich, nach zwei Athletikeinheiten in der vergangenen Woche, am Montagabend erstmals in der Halle am Ball wiedersehen, die Volmetaler sind hingegen schon eine Woche länger wieder handballspezifisch im Training. „Das ist natürlich alles andere als optimal“, weiß Sascha Šimec.

Für die HSG spricht der jüngste Lauf in der Liga. Acht Siege hintereinander holten die Gevelsberger nach der Pleite beim TuS Ferndorf II Anfang September, das Selbstvertrauen ist entsprechend groß – ähnlich wie die Hoffnung, den aktuellen Lauf auch gegen Volmetal aufrechterhalten zu können. „Wenn das ein Spiel in Volmetal wäre, wäre es noch einmal kniffliger. Aber wir wissen um unsere Stärke in eigener Halle, und das macht mir Mut“, sagt Sascha Šimec, für den das letzte halbe Jahr als Trainer in Gevelsberg anbricht.

Richtungsweisender Januar für die HSG

Liebend gerne würde sich der Übungsleiter natürlich mit dem Aufstieg in die Oberliga verabschieden wollen. Richtungsweisend wird dafür natürlich der Start in das neue Jahr, denn neben dem Nachholspiel gegen Volmetal kommt es am 21. Januar am vorletzten Spieltag der Hinrunde zum Duell mit dem Tabellenzweiten HTV Hemer. „Die Situation jetzt ist vergleichbar mit der vor dem Bergkamen-Spiel. Auch da wussten wir, dass wir mit einem Sieg ein richtiges Brett in die Tabelle hauen können“, erinnert sich Šimec. Gevelsberg gewann damals deutlich gegen den bis dato Tabellenführer und steht seitdem an der Spitze. Sollten seinem Team aus den Spielen gegen Volmetal und in Hemer tatsächlich vier Punkte gelingen, würde sich der Weg zurück in die Oberliga schon ein wenig deutlicher abzeichnen.

Einfach wird das aber nicht, weder das Spiel gegen Volmetal noch das in Hemer bieten sich für längere spielerische Ausfälle an, in beiden Begegnungen ist höchste Konzentration gefragt. Dementsprechend gut es ist für die Gevelsberger, dass bis auf den fraglichen Spielmacher Nils Rüggeberg alle Spieler zur Verfügung stehen werden. Gleiches gilt aber auch für den TuS Volmetal, der mit seinem besten Aufgebot nach Gevelsberg kommen wird. Und auch wenn sich Jan Stuhldreher der Schwere der Aufgabe bei der HSG bewusst ist, will er sich im Vorfeld nicht ergeben. „Natürlich fahren wir auch dahin, um etwas mitzunehmen“, sagt er. Eine Ansage, die unterstreicht, dass es mit der Besinnlichkeit nun wirklich vorbei ist.

