Gevelsberg holt wichtigen Sieg für Klassenerhalt

Gevelsberg. So verschaffen sich die Handballerinnen der HSG Gevelsberg-Silschede Luft im Kampf um den Klassenerhalt.

Im Kampf um den Klassenerhalt der Handball-Verbandsliga setzten sich die Frauen der HSG Gevelsberg-Silschede im Heimspiel gegen den Königsborner SV II mit 24:22 (13:14) durch. Im Duell der zuvor punktgleichen Teams hatte die Gevelsbergerinnen das bessere Ende für sich und stellte mit den zwei Zählern den Anschluss an das Tabellenmittelfeld her. „Das war ein ganz wichtiges Spiel für uns, entsprechend erleichtert und glücklich sind wir“, äußerte sich Trainer Uli Müller.

Lang Rückstand hinterher gelaufen

Zunächst lief die Müller-Mannschaft, die ohne Nadine Kling antreten musste, lange einem Rückstand hinterher. Grund dafür waren Probleme im Angriffsspiel, es fehlte phasenweise der Zug zum Tor um die gegnerische Abwehr unter Druck zu setzen. Dazu kamen einige verpasste Möglichkeiten, wodurch die Gäste das Spiel lange offen gestalten konnten.

Bis zum 20:20 (52.) wechselte die Führung in einem teilweise zerfahrenen Spiel mehrmals, dann sorgte Eva Hark mit zwei Treffern von der Siebenmeterlinie für den Vorteil zugunsten der HSG. Knapp drei Minuten vor dem Spielende kassierten sie eine Zeitstrafe, während der die Gevelsbergerinnen einen kühlen Kopf bewahrten und erneut Hark mit ihrem siebten Tor für die Entscheidung sorgte. „Am Ende waren wir den entscheidenden Tick cleverer und haben es in den letzten Minuten gut gemacht. Die Deckung war heute die Grundlage für uns, mit 22 Gegentoren können wir zufrieden sein“, so Müller.

Der Überblick

HSG Gevelsberg-Silschede: Pander, Krupinski – E. Hark 7/3, Meyer 6/2, Hausherr 3, Jansen 3, Hanstein 2, Haar 2, Oberbossel 1, Römer.