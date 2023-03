Gevelsberg II weiter sieglos – doch eine Sache lässt hoffen

Gevelsberg. Auch im Kreisliga-Spiel gegen den FC Wetter II holt die Gevelsberger Reserve keinen Sieg. Doch eine Sache stimmt Trainer Borberg positiv.

Der aktuelle Abwärtstrend ist erst einmal gestoppt bei der zweiten Mannschaft vom FSV Gevelsberg. Wirklich aufwärts ging es gegen den FC Wetter II allerdings auch noch nicht. Nach einem eher dürftigen Kreisliga-Spiel blieb die Mannschaft von Trainer Marvin Borberg beim 1:1 (0:0)-Unentschieden zum dritten Mal in Serie ohne Sieg, zeigte sich aber deutlich verbessert im Vergleich zur Vorwoche am Vogelsang, wo die FSV-Reserve mit 1:4 baden ging.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Sonderlich glücklich war Borberg mit dem Punkt nicht. „Wir haben uns aber in puncto Einstellung eindeutig verbessert, das war mir heute wichtig“, sagte der Trainer der Gevelsberger Reserve unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Sein Team zeigte in der Tat Moral, denn schließlich sind die Wetteraner erst in der 85. Minute in Führung gegangen. Yannick Heinrichsmeier bezwang mit einem Schuss vom linken Strafraumeck FSV-Keeper Patrick Penzold, der bei diesem Treffer in seine Torwartecke keine gute Figur machte (85.). Zuvor hatte der Gevelsberger Keeper allerdings auch schon einige gute Chancen der Gäste vereiteln können.

Schnelle Antwort

Die Borberg-Elf zeigte sich nach dem späten Gegentreffer keineswegs geschockt und ging gleich in die Offensive – und durfte gleich nach der ersten Gelegenheit den Ausgleich bejubeln. Christian Menger brachte eine halbhohe Hereingabe von links mit einem sehenswerten Kopfball im langen Eck unter (87.) und sicherte seinem Team so zumindest einen Punkt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm