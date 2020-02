In der Handball-Bezirksliga will der verlustpunktfreie Spitzenreiter HSG Gevelsberg-Silschede II seine Position beim HVE Villigst-Ergste II (18 Uhr) verteidigen und die Serie ausbauen, Neuling und Schlusslicht CVJM Gevelsberg hat den Anschluss zum Mittelfeld zum Ziel im Spiel beim direkten Tabellen-Konkurrenten VfL Eintracht Hagen IV (Samstag, 17.30 Uhr).

HSG-Reserve als klarer Favorit

Die Marschroute vor den letzten neun Spielen der Saison ist eindeutig. „Wir müssen jetzt einfach weiter Gas geben, nicht nachlassen und unsere Position verteidigen“, definiert HSG-Trainer Marco Luciano die Ziele für die kommenden Wochen. Wieder mal ist seine Mannschaft der klare Favorit – diesmal beim Vorletzten, der mit aller Macht um Punkte für den Klassenerhalt kämpft. Mental schwierige Aufgaben wie das hitzige Derby gegen den CVJM Gevelsberg meisterten die Gevelsberger bislang souverän und möchten sich von diesem Weg nicht abbringen lassen: „Wir haben viele Spieler, die Verantwortung übernehmen können und das auch schon gezeigt haben in dieser Saison.“ Im Hinspiel setzte sich die HSG-Reserve deutlich mit 39:25 durch. Schlüssel zum Erfolg war eine gute Deckung und viele einfache Tore im Gegenstoß, was auch im Rückspiel die Vorgabe von Luciano ist. Personell sind die Gevelsberger bestens besetzt, das Selbstvertrauen ist nach den bisherigen Erfolgen groß, ebenso wie der Respekt vor dem Gegner. „Wir nehmen die Begegnung sehr ernst und wissen, dass es auswärts ein anderes Spiel wird“, so Luciano.

CVJM will direktes Duell gewinnen

Für Hagen IV und für den CVJM geht es im Abstiegskampf um wichtige Punkte, der Aufsteiger aus Gevelsberg möchte möglichst an den knappen 28:26-Hinspielsieg anknüpfen und mit einem Punktgewinn den direkten Vergleich für sich entscheiden. Die zuletzt gezeigten Leistungen geben durchaus Grund zur Hoffnung. Zunächst wies man überraschend den Tabellendritten TV Lössel in die Schranken. Im Nachholspiel gegen Ligaprimus HSG Gevelsberg-Silschede II zeigte das Team über 40 Minuten eine gute Leistung. „Das muss uns Mut machen und Auftrieb geben für das Spiel in Hagen“, hofft CVJM-Trainer Michael Truß, den erneut Sorgen auf der Torhüterposition plagen. Die Aufgabe in der Sporthalle Hagen-Mittelstadt ist keine einfache. Der VfL ist heimstark, gewann drei der letzten vier Spiele vor heimischem Publikum. Ob die Hagener die Möglichkeit nutzen, sich mit Personal aus der A-Jugend oder den höherklassigen Mannschaften zu verstärken, ist offen. Davon unabhängig erwartet Truß von seiner Mannschaft viel Leidenschaft in der Deckung und bedingungslosen Einsatz. Um etwas Zählbares mitzunehmen, müssen die Gäste Konstanz in ihren Abschluss bringen und offensiv über 60 Minuten konsequent ihre Chancen suchen. „Die gute Chancenverwertung war im Hinspiel einer der Schlüssel zum Sieg. Wir wissen wie wichtig die Partie für uns ist und gehen hochmotiviert an die Aufgabe heran“, bewertet Truß die Ausgangssituation.