Gevelsberg II: Zeitstrafen und Fehlwürfe kosten Bonuspunkte

Olpe/Gevelsberg. Beim TV Olpe zeigt die HSG-Reserve defensiv eine Glanzleistung – sieben Zeitstrafen sind aber zu viel. Besonders eine Szene ärgert den Trainer.

Die spielentscheidende Szene rund 13 Minuten vor dem Ende der Partie zwischen dem TV Olpe und der HSG Gevelsberg/Silschede II bringt Trainer Marco Luciano auch Stunden nach der Partie in Wallung. Beim Stand von 16:17 aus Gevelsberger Sicht nehmen die beiden Schiedsrichter für den Geschmack des Gevelsberger Trainers Einfluss auf die Partie, als sie erst Christian Pottkämper vom Feld stellen und dann auch noch den sich beschwerenden Luciano auf der Bank mit einer Zeitstrafe belegen. Weil das Spitzenteam aus Olpe diese doppelte Überzahl konsequent nutzt und sich absetzt, bleiben die Gevelsberger Landesliga-Handballer für eine gute Leistung unbelohnt und müssen sich mit 20:24 (10:13) geschlagen geben.

Dabei war für die HSG-Reserve mehr drin. „Allein das zeigt, dass wir ein gutes Spiel gegen eine der besten Mannschaften der Liga gemacht haben“, sagt Marco Luciano. Vor allem defensiv stellte sein Team den TVO immer wieder vor Probleme, die starken Rückraumschützen der Olper kamen deswegen kaum zur Geltung – und wenn doch, konnten sich die Gevelsberger oft auf einen über 60 Minuten starken Johannes Maiwald zwischen den Pfosten verlassen. „Was er heute rausgeholt hat, war teilweise unglaublich“, freut sich Luciano über die Leistung seines Torhüters.

Gevelsberg lässt zu viele Chancen ungenutzt

Dem in nichts nach stand allerdings auch Olpes Paket aus Torwart und Deckung. Alleine drei Siebenmeter haben die Gevelsberger liegen gelassen, dazu kommen laut Luciano noch etliche vergebene freie Würfe. „Das hat uns für einen Sieg nicht in Frage kommen lassen“, sagt der Gevelsberger Trainer.

Neben dem fahrlässigen Umgang mit den eigenen Wurfgelegenheiten waren es vor allem die vielen Zeitstrafen der HSG II, die den Ausschlag in Richtung Olpe gaben. Sieben Mal bestraften die Schiedsrichter die Gevelsberger, vor allem die vier Zeitstrafen in der Schlussphase taten dem Luciano-Team weh. Nach dem 16:17 aus HSG-Sicht starteten die Gastgeber, fast durchgehend in Überzahl, einen 7:0-Lauf und entschieden damit die Begegnung für sich. „Für uns waren hier Bonuspunkte drin. Alles in allem war das trotz der Niederlage aber eine Schritt in die richtige Richtung“, glaubt Gevelsbergs Trainer, dessen Team nach vier Spielen mit 2:6 Punkten dasteht.

HSG: Maiwald, Vincent Schubert – Joshua Schubert (4), Cramer (4), Kling (4), Eichhorn (3), Deer (3), Peters (1), Pottkämper (1/1), Viehweg, Kimmel.

