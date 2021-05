Gevelsberg mehrfach bei Weltmeisterschaft vertreten

Gevelsberg/Lonato del Garda. Darum bevorzugen sieben junge Gevelsberger am Gardasee den Benzingeruch der Kartbahn den der Urlaubsluft.

Mitte Juli, Gardasee. Das riecht nach Urlaub. Doch für Gevelsberger Kartfahrer wird es dann nach Benzin riechen. Denn in verschiedenen Kategorien sind die Athleten vom Cool Runners bei den Indoor-Weltmeisterschaften 2021 qualifiziert. „Das ist schon eine verdammt coole Sache für die Jungs, aber auch für mich, dass sowohl Gevelsberg als auch unsere Kartanlage n der Welt auf diese Art und Weise repräsentiert wird“, so Marco Neubauer, Geschäftsführer der Cool Runners-Anlage.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

62.000 Fahrer wollten dabei sein

Dennis Höller, Michael Schöttler, Torsten Krügell, Duke Melchior, Jan Friedensdorf und Rafael Baltzer werden in Italien in die kleinen Flitzer steigen und um weltmeisterliche Meriten kämpfen. Mit André Lohse hat das Sextett noch einen Weltmeister als Teamchef und Taktiker gewinnen können. Es kann also losgehen, wenn vom 15. bis 17. Juli die größte Leihkartmeisterschaft der Welt in Szene geht. Aus über 6000 Rennen auf 455 Kartbahnen in 98 Ländern mit 62.000 Fahrern haben sich die Besten qualifiziert.

Ein erfolgreiches Gespann: Torsten Krügell (li.) und Marco Neubauer, hier nach dem Umbau der Kartbahn Cool Runners in Gevelsberg. Foto: Stefan Scherer / Archiv

Dabei sind es nicht nur reine Fahrer, die auf der Gevelsberger Bahn ihre Sporen verdient haben. Sondern der eine oder andere packt tatkräftig mit an, wenn es um die Belange des Cool Runners geht – wenigsten vor den Corona-Zwangspausen. Beispielsweise Torsten Krügell, der zusammen mit Neubauer federführend dabei war, als vor knapp vier Jahren erstmals nach 21 Jahren die Bahnenführung so verlegt wurde, dass es eine neue Boxengasse gab. Dennis Höller und Duke Melchior zählen weiterhin zum Runners-Stamm, Michael Schöttler hatte einst in der Werkstatt an der Mühlenstraße gearbeitet, ist der Anlage und Marco Neubauer immer noch eng verbunden.

Endlich wieder Benzingeruch

Und jetzt die Weltmeisterschaft der Hersteller am Gardasee. „Das ist schon eine Art Krönung für uns. Alle freuen sich sehr darauf!“, so Marco Neubauer, der viele administrative Dinge erledigt und in die Wege leitet. „Zumal wir durch Corona viele, viele Rennen und Trainingseinheiten nicht anbieten und durchführen konnten.“ Keine Frage, die Sehnsucht nach der Start-Flagge, nach dem Motorgeräusch, nach dem Benzingeruch, nach der Zielflagge – sie ist groß.

Bis zuletzt hatte Marco Neubauer, der während der Weltmeisterschaft nicht vor Ort sein kann, an der Zusammensetzung der Mannschaft mit feilen müssen. Denn es war lange nicht klar, ob es parallel zur Hersteller-WM in Italien einen weiteren internationalen Kart-Wettkampf in Portugal geben würde. Und wenn ja, unter welchen Bedingungen. „Daher war auch nicht von vorneherein klar, wer in der Gevelsberger Mannschaft fahren würde“, so Neuber. Jetzt steht die Mannschaft, die in der Endurace-Kategoerie am Start sein wird.

Der zweifache Indoor-Weltmeister Dennis Höller führt als Teamchef die Gevelsberger Mannschaft bei der größten Leihkartmeisterschaft der Welt an. Foto: Jens Pommerenke / AirPictures.de / Archiv

Gevelsberger fiebern WM-Starts entgegen

Die Mannschaft führt Teamchef Dennis Höller als zweifacher Indoor-Weltmeister an. Zuletzt hat er den Vize-Titel in 2019 geholt. Mit Michael Schöttler zählt ein amtierender Weltmeister zum Gevelsberger Team. Ebenso ist Torsten Krügell, er ist mehrfacher Runden-Rekordhalter in Gevelsberg und Sieger im Old-StarCup 2020, am Start. Last but not least komplettiert der Ex-Weltmeister im Kart-Slalom, Duke Melchior, die Mannschaft.

Torsten Krügell war eigentlich für das Einzelrennen im Sprint-Cup vorgesehen, hat sich schließlich für den Start in der Mannschaft entschieden, so dass für Cool Runners Jan Friedensdorf hier um die Weltmeisterschaft fahren wird. Der zweite Einzelfahrer ist auch der jüngste: Rafael Baltzer, der im Junior-Cup für Starter unter 14 Jahre für Furore sorgen will. „Alle sind heiß, alle fiebern den Starts entgegen“, betont Marco Neubauer. „Es ist schon für mich und für uns ein großes Ding, dass die Weltmeister für Gevelsberg an den Start gehen.“

+ + + Mehr Lokalsport aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis findest Du hier + + +

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm