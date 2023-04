Handball Oberliga Gevelsberg will in Menden den nächsten Favoriten ärgern

Gevelsberg. Wie viel Spaß es machen kann, ein Top-Team zu ärgern, hat die HSG gegen Bommern gelernt. Jetzt wartet in Menden das nächste Spitzenteam.

Es war kein typischer Auftritt für einen Tabellenvierzehnten: Mit einer imposanten Leistung besiegte Handball-Oberligist HSG Gevelsberg/Silschede das Topteam des TuS Bommern in eigener Halle mit 37:26. Mit der SG Menden Sauerland wartet nun am Freitagabend um 20 Uhr der Tabellendritte. „In der vollen Kreissporthalle zu spielen ist eine der größten Herausforderungen in dieser Liga“, stellt Trainer Sascha Šimec klar. Im Hinspiel präsentierten sich die Gevelsberger auf Augenhöhe und verloren erst durch einen Gegentreffer in der Schlusssekunde.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Die Leistung aus der Partie gegen Bommern macht dennoch Mut, den klaren Favoriten ärgern zu können. „Wenn wir das konservieren, haben wir eine Chance dort mitzuhalten“, glaubt Šimec. Zur Verfügung hat er den gleichen Kader wie gegen Bommern, lediglich hinter dem Einsatz von Nils Rüggeberg steht noch ein Fragezeichen. Mit dem Ex-Gevelsberger Rafael Dudczak, einer überragenden Flügelzange und ihrem hohen Tempo stehen die Wölfe zurecht auf Rang drei, die Vorfreude im Lager der HSG vor einer der kürzeren Auswärtsfahrten in dieser Saison ist dennoch groß. „Das wird ein intensives Spiel, bei dem wir den Rückenwind aus dem letzten Sieg mitnehmen und uns gut präsentieren möchten.“

Lesen Sie auch: HSG Gevelsberg/Silschede: Dafür braucht sich niemand zu schämen

Genau darum wird es in den kommenden Wochen auch gehen. Trotz der von vorneherein schwierigen Situation mit vielen Absteigern und einer enorm starken Oberliga ist die Stimmung in Gevelsberg gut, der Zusammenhalt im Team und die Verbundenheit mit dem Publikum sind spürbar. „Wir haben gesehen, was das Team leisten kann. Das Bommern-Spiel hat unglaublich viel Freude gemacht“, sagt auch der HSG-Vorsitzende Christof Stippel.

Begeisterung mitnehmen

Für die restlichen Spiele wünscht er sich, dass genau dieser Spirit innerhalb der Mannschaft und im Umfeld des Vereins erhalten bleibt. „Wir haben in den Heimspielen die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert. Egal wie die Saison ausgeht, möchten wir diese Begeisterung mit in die kurze Sommerpause nehmen“, blickt er bereits voraus. Bis dahin ist er sich sicher, dass die HSG weiterhin als Einheit auftritt. „Die Saison wird bei uns nicht ausplätschern. Wir haben ein besonderes Team, das bis zum letzten Spieltag sein Bestes geben wird.“

Auch interessant: Ein alter Bekannter kehrt zur HSG Gevelsberg/Silschede zurück

Auch Stippel hat die knappe Partie im Hinspiel sowie viele weitere positive Erlebnisse, vor allem in der heimischen Halle West, präsent. „Die Mannschaft hat gezeigt, was sie ausmacht. Darauf können wir stolz sein.“ Einen solchen Auftritt erhoffen sich Stippel, Šimec und die HSG auch am Freitagabend. Die Qualität des Gegners ist für den ehemaligen Mendener Coach Šimec kein Geheimnis. „Sie sind sehr breit aufgestellt, aber wir haben auch unsere Qualitäten.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm