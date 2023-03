Gevelsberg will sich berappeln – und oben dran bleiben

Gevelsberg. Nach sieben Siegen setzte es in der Vorwoche eine Pleite für Gevelsberg – zum ungünstigsten Zeitpunkt. Kommt der FSV jetzt wieder in die Spur?

Einen Dämpfer haben die Aufstiegshoffnungen des FSV Gevelsberg durch die 2:3-Heimniederlage vom vergangenen Sonntag gegen den Tabellenletzten TuS Ennepe erfahren. Einen Dämpfer, aber kein K. o. – immerhin hat sich am Abstand zum führenden VfB Westhofen durch dessen gleichzeitige Niederlage in Hemer nichts geändert. Deshalb zeigte sich FSV-Trainer Lars Möske auch gelassen. „Nach sieben Siegen in Folge darf man auch mal ein Spiel verlieren – auch wenn es ärgerlich war“, stellte er fest.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Am Sonntag geht es gegen den nächsten, um den Ligaverbleib kämpfenden Klub: ASSV Letmathe. In der Partie im Waldstadion (Anpfiff 15 Uhr) soll es natürlich keine Fortsetzung des Spiels gegen die Halveraner geben. Lars Möske weiß auch, was sich ändern muss: „Vor allem müssen wir zu den Tugenden zurückkehren, die wir in den vergangenen sieben Wochen davor an den Tag gelegt haben. Dazu gehören unbedingte Laufbereitschaft und konsequentes Verteidigen.“

Zwei wichtige Motoren kehren zurück

Das war es, was gegen den TuS Ennepe gefehlt hatte. „Wir haben viel zu weit weg von den Gegnern gestanden und sind dadurch nicht vernünftig in die Zweikämpfe gekommen“, analysiert Möske. „In allen Belangen sind wir immer einen Schritt zu spät gekommen.“ Dass sich dies ändert, dafür sollen Mannschaftskapitän Henrik Behr und Abwehrorganisator Fabian Rösner sorgen, die in Letmathe nach ihrer Gelbsperre wieder auflaufen dürfen. Allerdings muss der FSV dafür auf zwei andere Stammkräfte verzichten, die diesmal gesperrt oder verhindert sind: Max Schröder (fünfmal Gelb), und Timo Guidi (private Verpflichtung). Zudem muss mit Mergim Bozhdaraj ein weiterer Leistungsträger nach der Gelbroten Karte, die er in den letzten Sekunden der Partie gegen TuS Ennepe zu sehen bekommen hatte, pausieren.

Auch interessant: Ex-Profi aus der Ukraine verstärkt den FSV Gevelsberg

Dmytro Martyshov, der in der vergangenen Woche vorgestellte Ex-Profi aus der Ukraine, ist noch nicht spielberechtigt. „Das zieht sich leider etwas hin“, bedauert FSV-Co-Trainer Sebastian Mariniak. „Bisher haben wir noch keine Rückmeldung vom Verband aus Duisburg.“

Mathias Schoger (rechts) versucht den Ball trotz verlorener Standfestigkeit zu behaupten. Foto: Ulrich Mittag

Dass er sein Team nach der unerwarteten Pleite wieder aufrichten kann, hat Lars Möske in dieser Woche bewiesen. Nach der Diskussion über die Fehler – und da hat Möske sich selbst nicht ausgenommen – hat er den Fokus wieder voll und ganz auf den Spaß am Fußball gelegt. So motiviert soll es im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg weitergehen.

Möske selbst wird in Letmathe aus persönlichen Gründen aber nicht an der Linie stehen. Er vertraut voll auf seinen Co-Trainer „Mary“ Mariniak – und hofft, dass dessen Serie hält. „Mary hat immer gewonnen, wenn ich nicht da war“, berichtet Möske.

Letmathe alles andere als Fallobst

Letmathe ist derzeit gut in Form. Die Mannschaft von Trainer Ibrahim Büyükdevici, dem Onkel von Voerdes Chefcoach Emrah Özüsaglam, hat die Hälfte ihrer bisher 18 Punkte in den vergangenen fünf Spielen eingefahren und ist ungeschlagen geblieben. Dabei waren die Gegner alles andere als „Fallobst“: Die beiden führenden Teams VfB Westhofen und VfL Schwerte waren darunter und auch der Tabellenfünfte und -sechste, SG Hemer und BW Voerde. Dies allein ist Grund genug für die Gevelsberger, den ASSV nicht zu unterschätzen.

Zumal die bisherige Bilanz gegen die Iserlohner Vorstädter vorsichtig ausgedrückt miserabel ist. Aus sieben Begegnungen sind sie zweimal als Sieger hervorgegangen, zweimal gab es ein Unentschieden. Immerhin mühten sich die Gevelsberger im Hinspiel zum 1:0-Sieg. „Da kommt eine schwierige Aufgabe auf uns zu“, glaubt Mariniak. Er habe aber in der Trainingswoche den Eindruck gewonnen, „dass die Jungs alles hineinlegen werden, um wieder drei Punkte zu holen“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm