Gevelsberger Bozhdaraj entscheidet Partie im Alleingang

Mergim Bozhdaraj jubelt. Am Sonntag hat er gleich drei Mal Grund dafür.

Ennepe-Süd. Erst tut sich der FSV Gevelsberg beim Schlusslicht schwer, dann reichen zehn Minuten für die Entscheidung. Voerde kommt in letzter Sekunde zurück

Während der FSV Gevelsberg einen ungefährdeten Sieg einfuhr, musste sich der Fußball-Bezirksligist BW Voerde mit einem Unentschieden begnügen.

SSV Kalthof - FSV Gevelsberg 0:4 (0:0). „Die Null sollte diesmal hinten stehen – und das ist uns auch gelungen“, freute sich Uwe Jöns nach dem 4:0-Sieg des FSV Gevelsberg beim Schlusslicht SSV Kalthof. Dabei musste Jöns zunächst zusehen, wie seine Jungs Chance auf Chance vergaben. „Allein in den ersten zwölf Minuten haben wir vier Hochkaräter liegen lassen“, haderte er.

Die Wende kam im zweiten Spielabschnitt innerhalb von zehn Minuten, in denen Mergim Bozhdaraj einen lupenreinen Hattrick hinlegte und den Dreier quasi im Alleingang sicherte. Beim 1:0 leistete Max Schröder die Vorarbeit zu Bozhdarajs Schuss in den rechten oberen Winkel. Beim zweiten Treffer spielte er Kalthofs Torwart kaltschnäuzig aus, und beim dritten nutzte er einen klugen Pass von Yann-Luca Husseck. Salvatore Bellia, erst zehn Minuten auf dem Platz, sorgte in der Schlussphase mit einem Flachschuss ins linke untere Eck nach Vorarbeit von Schröder für den Endstand einer doch sehr einseitigen Partie.

SC Hennen - BW Voerde 2:2 (1:0). Erneut mit schmalem Kader angetreten, entführte der FC Blau-Weiß Voerde verdient einen Punkt aus Iserlohn. Tobias Schipnik war es, der fünf Minuten vor Schluss zum Ausgleich einnetzte und seine Farben jubeln ließ. Hennens Armet Yasar sorgte fünf Minuten nach seiner Einwechslung mit einem Sonntagsschuss aus 30 Metern in den Winkel für das 1:0. Alexander Hillenberg sorgte per Nachschuss für den Ausgleich, nachdem ihm der Ball vom Pfosten vor den Fuß gesprungen war.

Praktisch im Gegenzug gingen die Gastgeber erneut in Führung. Den Schuss aus 16 Metern ins lange Eck konnte BW-Keeper Michel Hakenberg nicht halten. Hennen versäumte es in der zunehmend zerfahrener werdenden Partie für die mögliche Vorentscheidung zu sorgen. Stattdessen nutzte Tobias Schipnik ein Gewühl im Hennener Strafraum zum erneuten Ausgleich.

