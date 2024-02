Gevelsberger Derby: Borbergs Teams treffen aufeinander

Schwelm Rückrunde in der Fußball-Kreisliga A2 startet mit zwei interessanten Derbys. Sprockhövel und Linderhausen mit lösbaren Aufgaben.

Zum Rückrundenstart in der Fußball-Kreisliga A2 kommt es in Gevelsberg gleich zu einem interessanten Derby. Die zweite Mannschaft vom FSV Gevelsberg trifft dabei auf den FC Gevelsberg-Vogelsang. Das besondere an dieser Partie ist, dass damit der Ex-Klub und der neue Klub von Fußballtrainer Marvin Borberg aufeinandertreffen werden. Derweil will sich Tabellenführer Sprockhövel II bei einem Kellerkind keine Blöße geben.

Ob er am Sonntag um 13 Uhr im Stadion Stefansbachtal sein wird, ließ Borberg noch offen. „Gut möglich“, antwortete er auf die Frage, ob er sich das Duell seines alten Klubs FSV Gevelsberg II und seines ab Sommer neuen Vereins FC Gevelsberg-Vogelsang vor Ort anschauen wird. Beide Teams stehen im Mittelfeld und haben weder große Chancen nach oben oder unten. Trotzdem dürften beide Teams großes Interesse daran haben, den Stadtrivalen zu schlagen.

Machbare Aufgaben für die Spitzenteams

Darüber hinaus muss Spitzenreiter Sprockhövel II zum Drittletzten BW Voerde II (12.45 Uhr). Die Voerder haben dabei den Vorteil, am vergangenen Wochenende bereits aktiv gewesen zu sein, auch wenn das Nachholspiel beim SC Obersprockhövel III aufgrund personeller Schwierigkeiten verloren ging. Die zuletzt siegreiche Drittvertretung des SCO muss im Sprockhöveler Derby am Sonntag zum TuS Hasslinghausen. Das Spitzenteam SpVg. Linderhausen will mit einem Heimsieg auf der Rennbahn (15 Uhr) über die TSG Herdecke Kontakt an die Tabellenspitze halten. Auch der SC Wengern ist in seinem Heimspiel gegen den FC SW Silschede klarer Favorit und kann mit einem Sieg den Kontakt nach ganz oben halten.

