Gevelsberger HSG-Reserve: Spielfrei und Vorsprung ausgebaut

Am jüngsten Spieltag der Handball-Bezirksliga waren sowohl die HSG Gevelsberg-Silschede II als auch der CVJM Gevelsberg spielfrei. Profitiert hat in erster Linie die HSG-Reserve, weil der unmittelbare Verfolger aus Attendorn verloren hat – und nun die Truppe um Trainer Marco Lucian einen Vorsprung von vier Punkten hat

HSG II muss ohne Harz spielen

Dennoch: Marco Luciano fordert von seiner Mannschaft, unabhängig von den Ausgangslage von Spiel zu Spiel zu schauen und sich auf die schwierige Aufgabe beim TV Neheim (Samstag, 18.30 Uhr) zu fokussieren. Dort muss die HSG auf Harz verzichten. Im bisherigen Saisonverlauf haben sie schon mehrfach bewiesen, dass sie auch damit umgehen können. „Wir werden gut vorbereitet an die Aufgabe herangehen“, so Luciano. Zwar waren einige Spieler unter der Woche angeschlagen, für das Wochenende hofft der Coach einen gut gefüllten Kader. Die Hausherren sind vor allem zu Hause gefährlich und machen über die linke Seite viel Druck. Sowohl über Außen als auch aus dem Rückraum sind die enorm torgefährlich. Entsprechend. Da die Neheimer ein hohes Tempo an den Tag legen, ist die HSG in der Rückzugsbewegung gefordert. „Unsere Deckung muss gegen diesen Gegner sehr gut stehen, vorne müssen wir konsequent sein und wenige Fehler machen“, so Luciano.

CVJM erwartet TV Arnsberg

Trotz fünf Niederlagen in Serie geht Liga-Neuling CVJM Gevelsberg zuversichtlich in die kommende Begegnung gegen den TV Arnsberg (Sonntag, 13.30 Uhr). Zwar fehlten zuletzt die Ergebnisse, die Leistungen stimmten dagegen häufig, mehrfach waren die Gevelsberger ganz nah an einem Punktgewinn dran. Ähnlich lief es im Hinspiel im Sauerland. Beim ersten Auftritt in der neuen Spielklasse hielten die Gevelsberger gegen den klaren Favoriten eine Halbzeit lang stark macht, mussten am Ende aber Lehrgeld bezahlen. „Seitdem haben wir vieles dazugelernt und uns an die Körperlichkeit an die Liga gewöhnt. Die Voraussetzungen sind anders als im Hinspiel“, so CVJM-Trainer Michael Truß, der auf Keeper Roger Bösel verzichten muss. Truß: „Wir müssen jede Partie wie ein kleines Endspiel angehen. Wenn wir unsere beste Leistung abrufen, können wir am Sonntag etwas holen.“