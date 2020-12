Gevelsberger Kader nimmt weitere Formen an

Gevelsberg Das Trainerteam macht weiter, die Betreuer ebenso. Und diese weiteren Vertargsverlängerungen erfreuen HSG-Coach Sascha Šimec.

Nachdem das Trainerteam sowie das Torhütertrio des Handball-Verbandsligisten HSG Gveelsberg-Silschede für die im Sommer beginnende Spielzeit bestätigt wurden, vermeldet Trainer Sascha Šimec nun die nächsten guten Neuigkeiten für alle Freunde des Gevelsberger Handballs. Auch auf den Außenpositionen sowie am Kreis setzt die HSG auf bewährte Kräfte. "Kontinuität ist uns ganz wichtig. Wir sind sehr froh, auch auf diesen Positionen alle Spieler im Verein zu halten", zeigt sich Šimec begeistert.

Lindemann ist schwer zu stoppen

Sam Lindemann ist in den letzten Jahren zu der Konstanten am Kreis der Gevelsberger geworden. "Sam hat sehr viel Qualität und ist nur ganz schwer zu stoppen", lobt Šimec seinen Schützling. Dazu gesellt sich mit Lennart Bulk ein ganz anderer Spielertyp, der in sein zweites Jahr geht und den Gevelsbergern sowohl im Angriff als auch in der Abwehr viele Optionen bietet. Šimec: "Die Tendenz bei Lennart geht klar nach oben, er ist voll in Gevelsberg angekommen." Die dritte Option am Kreis ist Daniel Schrouven, der als Allrounder auch auf der linken Außenposition eingesetzt werden kann. Seine Stärke ist insbesondere die sehr gute Deckungsarbeit. "Daniel ist unheimlich wertvoll für uns, er ist robust und gleichzeitig sehr beweglich und opfert sich für die Mannschaft auf", so Šimec.

Schrouven und Jukic kommen über links

Neben Schrouven bleiben auch die drei weiteren Außenspieler an Bord. Als Linksaußen hat der junge Josip Jukic bereits häufig gezeigt, wie viel Potenzial in ihm steckt. Er spielt unkonventionell und ist für gegnerische Abwehrreihen kaum auszurechnen. Überdies bringt er ein unglaublich hohes Tempo mit. "Er bringt eine besondere Note in unser Spiel und hat sich enorm entwickelt", schätzt Šimec ihn ein.

Rechte Außenbahn mit Stippel und Skupin

Auf der rechten Außenbahn baut Šimec auf das Duo aus Leo Stippel und Simon Skupin. Stippel ist seit vielen Jahren bei der HSG und hat sich in dieser Zeit Schritt für Schritt zu einem der besten Außenspieler der Liga entwickelt. Neben seiner starken Deckung ist er offensiv sehr vielseitig geworden. "Leo bringt immer seine Leistung und arbeitet hart an sich. Seine Entwicklung ist sehr gut", so Šimec. Skupin hingegen muss noch auf seinen ersten Einsatz warten. Der Sommerneuzugang aus Menden kam verletzt nach Gevelsberg und soll behutsam aufgebaut werden. Šimec: "Er bekommt alle Zeit die er braucht, um gesund zu werden und hier wieder Fuß zu fassen." Der vielseitige 20-Jährige kann auch im Rückraum agieren und soll Variabilität in das Spiel der HSG bringen. "Wenn er fit ist, wird er uns viel Freude bereiten."

Insgesamt ist Šimec sehr glücklich, in der aktuellen Zeit so früh Gewissheit über den Sommer hinaus für den Kader der HSG Gevelsberg-Silschede zu bekommen. "Das ist ein tolles Zeichen und zeigt, dass wir eine gute Truppe sind."

https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/