Gevelsberger Wätjen stürmt mit der U17 ins EM-Finale

Felcsut/Gevelsberg. Nach einem wilden Spiel steht die deutsche U17-Auswahl um den Gevelsberger Kjell Wätjen im Endspiel der Europameisterschaft in Ungarn am Freitag.

Der Gevelsberger Kjell Wätjen steht im Endspiel der U17-Europameisterschaft in Ungarn. Im Halbfinale setzte sich die Auswahl des Deutschen Fußballbundes (DFB) mit 5:3 (1:2) gegen Polen durch.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Die deutschen Junioren gerieten nach sechs Minuten in Rückstand. Für die DFB-Auswahl glich Max Moerstedt nach 22 Minuten aus, ehe Karol Boryls die polnische Auswahl wieder in Führung brachte. Diese wiederum glich Paris Brunner aus (56.), bevor Charles Herrmann den DFB erstmals mit 3:2 in Führung brachte (65.). Die Polen aber glichen erneut durch Filip Wolski zum 3:3 kam (68.). Assan Ouedraogo (79.) und Robert Ramsak (82.) sorgten dann für die Entscheidung zugunsten des deutschen Teams, das im Finale am Freitag (20 Uhr) auf den Sieger zwischen Spanien und Frankreich treffen wird.

Der Gevelsberger Wätjen, im Viertelfinale für seinen späten Ausgleich und entscheidenden Treffer im Elfmeterschießen noch gefeierter Held, kam nicht zum Einsatz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm