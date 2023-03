Gevelsbergs Graeber raubt Ferndorf komplett die Nerven

Gevelsberg. Eine Woche nach der bitteren Pleite im Topspiel zeigen sich die Landesliga-Handballerinnen der HSG wieder souverän – samt einer starken Torfrau.

Die Niederlage im Spitzenspiel gegen den VTV Freier Grund hat Handball-Landesligist HSG Gevelsberg/Silschede bestens verdaut. Beim Tabellenvierten TuS Ferndorf setzte sich das Team von Trainer Thorsten Stephan in überzeugender Manier mit 30:20 (18:13) durch.

Zunächst kamen die Gevelsbergerinnen nicht gut ins Spiel, defensiv kamen sie häufig einen Schritt zu spät und gerieten mit 11:12 (22.) in Rückstand. Erst danach zeigten sie das, was sie in der Saison so stark macht. Sie verteidigten deutlich besser, vorne erspielten sie sich weiterhin beste Möglichkeiten und nutzten diese konsequent.

Ferndorf vergibt sage und schreibe acht Siebenmeter

Nach dem Seitenwechsel kam Torhüterin Lina-Marie Graeber in die Partie und überzeugte mit einer ganzen Reihe an Paraden. Ferndorf verzweifelte vor allem von der Siebenmeterlinie, insgesamt konnten sie nur vier ihrer zwölf Strafwürfe im Tor unterbringen. Dank Graeber und der weiterhin stabilen Abwehr behaupteten die Gäste ihren Vorsprung konsequent und bauten ihn im Laufe des zweiten Durchgangs immer weiter auf. Der TuS kam zu keiner Zeit mehr für einen Sieg infrage.

Mit den zwei ungefährdeten Zählern festigten die Gevelsbergerinnen bei noch drei ausstehenden Spielen ihren zweiten Tabellenplatz. „Am Anfang hatten wir Schwierigkeiten uns zu finden, Ferndorf hat die Lücken in unserer Deckung sehr gut ausgenutzt“, sprach Stephan über die Anfangsphase der Partie. „Nachdem wir uns defensiv stabilisiert hatten, haben wir auch die Kontrolle über das Spiel bekommen.“

HSG: Krupinski, Graeber – Hark (8/1), Meyer (8/2), Böhmer (4), Severin (4), Hanstein (2), Brockhaus (2), Haar, Jansen (1), Maiwald, Römer.

