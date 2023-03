Gevelsbergs Kappel: „Davon abgesehen ist er ein Klassetyp“

Gevelsberg. Aus der Reserve in die Erstvertretung: Marco Kappel gehört beim FSV Gevelsberg zum Inventar. So spricht über den starken Innenverteidiger.

Mit Marco Kappel ist ein langjähriger Spieler des FSV Gevelsberg in dieser Saison fest in den Kader der Fußball-Bezirksliga-Mannschaft aufgerückt. In der Vergangenheit hatte der 27-Jährige schon hin und wieder dort ausgeholfen und sich auch nach Spielen in der Kreisliga-Reserve für die Bank der „Ersten“ zur Verfügung gestellt.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

„Marco gehört ja in Gevelsberg schon zum Inventar“, lacht Trainer Lars Möske, als er auf Kappel angesprochen wird. Er stellt ihm ein tolles Zeugnis aus: „Er ist super in die Serie gekommen, war immer da und ist wirklich ein ‚Vorzeige-Junge‘.“ Im Grunde ist Marco im Defensivbereich zu Hause, aber vorne vor allem aufgrund seiner Körpergröße bei Eckbällen und Freistößen sehr gefährlich und verbreitet Unruhe beim Gegner. Darüber hinaus freut sich sein Trainer über den „super linken Fuß“ seines Schützlings, mit dem er in der Lage ist, diagonal Bälle von hinten herauszuschlagen.

Mannschaftskameraden stehen Kappel bei

„Er hat sich wahnsinnig entwickelt und kann eine Säule in der Innenverteidigung sein“, urteilt Wolfgang Hamann, der Sportliche Leiter des FSV, über Kappel, der innerhalb der Mannschaft ein hohes Ansehen genießt. Das rührt daher, dass er für jeden Mitspieler ein offenes Ohr hat, den jungen Burschen im Team hilft und viel spricht. „Davon abgesehen ist er ein echter Klassetyp“, sagt sein Trainer und fügt hinzu: „Auch von mir nimmt er sich alles an und hinterfragt trotz seines Alters viele Dinge. Das finde ich total klasse.“ Dass er bislang noch nicht zu vielen Einsätzen gekommen ist, lag an privaten Problemen. „Die haben ihn ein bisschen zurückgeworfen“, berichtet Lars Möske, sieht dies aber als ganz normal an. Zum Glück haben seine Mannschaftskameraden auch in der für ihn schwierigen Zeit zu Kappel gestanden. „Der Verein natürlich auch“, sagt der Coach. „Und das gibt er voll und ganz zurück.“

Dass der FSV Gevelsberg noch sehr viel Spaß an ihm haben wird, da ist sich Möske sicher. Er nennt ihn einfach den „Langen“ und stellt dazu trocken fest: „Ich muss ja immer hochgucken, wenn ich mit ihm rede.“ Zuletzt hatte Marco Kappel beim 5:0-Sieg in Deilinghofen-Sundwig in der Startelf gestanden. Auch am Sonntag beim Heimspiel gegen den FC Wetter (15 Uhr, Stefansbachtal) wird er wieder mit dabei sein. Klar: Die Gevelsberger wollen ihre Aufholjagd auf die Tabellenspitze fortsetzen und auch das fünfte Spiel in Folge gewinnen und sich so weiter als „Mannschaft der Stunde“ präsentieren. Wetter dagegen konnte in den letzten fünf Spielen nur einen einzigen Punkt einfahren und wäre über ein Remis wie im Hinspiel sicher schon glücklich, um in der Tabelle nicht noch weiter abzurutschen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm