Golf Golfer fordern mit Petition die Öffnung der Plätze in NRW

Gevelsberg Die Golfsportler haben wenig Verständnis dafür, dass ihre Plätze komplett schließen mussten. In einer Petition forden sie die Öffnung.

Der Golfsport gehörte lange zu den wenigen Sportarten, die gut durch die Coronakrise gekommen sind. Während im "Lockdown light" viele Sportler komplett pausieren mussten, durften die Golfer zunächst weitermachen. Doch seit Mitte Dezember sind auch die Golfplätze wieder geschlossen. Eine Entscheidung, für die viele Betreiber wenig Verständnis haben. Jetzt fordern sie in einer Petition die Öffnung ihrer Plätze.

Meinolf Haarhaus hatte bereits vor Beginn der härteren Lockdowns angekündigt, dass er kein Verständnis dafür haben würde, wenn beim Golfclub Gut Berge nicht gespielt werden dürfte. Der Präsident des Vereins hatte deutlich gemacht, dass dort bereits nur noch Zweierflights erlaubt seien. Maximal zwei Personen durften gleichzeitig zusammen spielen – und das auch noch an der frischen Luft. Aus Sicht von Haarhaus wäre kaum eine größere Sicherheit in Coronazeiten möglich. Trotzdem ist auch der Platz in Gevelsberg dicht.

Da grundsätzlich Sport alleine oder zu zweit in der freien Natur noch erlaubt ist, erklärten Haarhaus und Platzbetreiberin Julia Wehberg schon vor Wochen: "Das Land NRW definiert einen Golfplatz offensichtlich nicht als freie Natur." In einem Newsletter, den der Verein Anfang des Jahres an seine Mitglieder verschickte, hieß es außerdem: "Wir betreiben kontaktfreien Außensport und mit dem notwendigen Respekt vor dem Virus geht von unserem Sport kein höheres Infektionsrisiko im Vergleich zu anderen noch erlaubten Aktivitäten aus. Es läuft auf den Golfanlagen im Gegenteil sogar noch kontrollierter ab!"

Klagen wurden abgewiesen

Die Golfer hatten sogar auf rechtlichem Wege versucht, sich gegen die Schließung der Plätze zu wehren, doch alle Klagen und Einanträge sind abgewiesen worden. Daher versuchen sie es nun noch einmal auf einem anderen Weg. Platzbetreiberin Ute Schulze-Kersting aus Werne hat eine Petition gestartet, die fordert, die Anlagen wieder zu öffnen und Golf in Flights von zwei Personen wieder möglich zu machen. Auch der Golfclub Gut Berge unterstützt diese Petition, die bereits von über 11.000 Menschen unterschrieben wurde.

Derweil plant der Vereine bereits die Golfsaison 2021. Zunächst werden alle Veranstaltungen unter der Annahme geplant, dass die Pandemie bis dahin wieder unter Kontrolle ist. Falls nicht, werde laut Klubangaben "flexibel reagiert".

