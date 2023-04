Kevin Großkreutz beim Bövinghauser Gastspiel in Ennepetal.

Fußball Oberliga Großkreutz sieht Rot und geht in die Westfalenliga

Ennepetal. Das Projekt Regionalliga droht zu scheitern, weshalb der TuS Bövinghausen nun den Kahlschlag vollzieht – und einen altbekannten Trainer holt.

Gerade erst hat Fußball-Oberligist TuS Bövinghausen eine Lösung in der Stadionfrage gefunden, da stellt sich die Frage, ob dem Aufsteiger der Durchmarsch auf den letzten Metern nicht doch noch misslingt. Am Wochenende kassierten die Dortmunder eine herbe 3:7-Klatsche auf eigenem Platz gegen die SG Finnentrop/Bamenohl. Es war das fünfte Spiel in Serie ohne Sieg – und hat Folgen.

Zunächst einmal hat der Aufstiegsaspirant den Trainer gewechselt. Hatten sich die Verantwortlichen nach dem Rücktritt von Sebastian Tyrala im Dezember 2022 für eine interne Lösung mit Kevin Großkreutz, Co-Trainer Sven Thormann, Dino Dzaferoski und Marko Onucka als Quartett entschieden, wurde dieser Schritt jetzt als gescheitert betrachtet. „Es muss ein Trainer an die Linie, der von hinten bis vorne aufräumt“, sagte TuS-Geschäftsführer Safet Dzaferofski gegenüber „RevierSport“.

Knappmann übernimmt – Großkreutz wechselt zu Gerding-Klub

Am Montagabend wurde dann Vollzug vermeldet. Christian „Knappi“ Knappmann wechselt vom FC Kray nach Bövinghausen.

Apropos Großkreutz: Der Ex-BVB-Profi und Weltmeister von 2014 wurde nach dem zwischenzeitlichen 1:4 am Sonntag verbal ausfällig, so dass ihn der Schiedsrichter mit Rot vom Platz schickte. „Ich habe keinen persönlich beleidigt. Ich hoffe, die sind alle gnädig. Das darf mir nicht passieren“, erklärte Großkreutz nach der Partie.

Am Montag wurde auch bekannt, wo das Enfant terrible in der nächsten Saison spielt: beim Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop.

In der Torjägerliste hat Maximilian Podehl vom ASC 09 Dortmund Platz eins mit einem Treffer beim 2:2 gegen Westfalia Rhynern zementiert. Er kommt nun auf 18 Tore. Hinter ihm stehen Phillip Hennes (SG Finnentrop/Bamenohl), Elmic Heric (TuS Bövinghausen) und Luca Steinfeldt (Preußen Münster II) mit je 14 Treffern.

Erndtebrück greift bei der Konkurrenz zu

Der FC Eintracht Rheine hat nach den beiden Defensivspielern Yakub Kilinc (TuS Hiltrup) und Tim Heger (eigener Nachwuchs) den dritten Zugang für die kommende Saison präsentiert: Fitim Fejza kommt vom Osnabrücker SC. Der 19-jährige ist ein temporeicher Flügelspieler.

Innerhalb der Oberliga Westfalen wechselt Benit Dinaj: Der 19-Jährige spielt derzeit noch für die Sportfreunde Siegen, ab der kommenden Saison stürmt er für den TuS Erndtebrück. „Benit ist ein physischer und kopfballstarker Spieler, der auch eine wirklich richtig gute Geschwindigkeit und Technik mitbringt. Er wird uns offensiv noch variabler und stärker machen“, skizzierte der Sportliche Leiter Holger Lerch die Vorzüge des Angreifers. Der TuS hat außerdem Julian Wienold, einen vielseitigen, 22 Jahre jungen Linksfuß, vom Rheinlandligisten VfB Wissen verpflichtet – sowie den Vertrag mit Verteidiger Fuad Dodic verlängert.

