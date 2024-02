Grundschulaktion der RE Schwelm sorgt für einmalige Kulisse

Schwelm Die Handballer der Roten Erde werben beim Heimspiel gegen Hagen III nicht unbedingt für sich - und sind trotzdem begeistert.

Für Handball-Landesligist RE Schwelm war der Sonntag trotz der klaren 27:44-Niederlage gegen den VfL Eintracht Hagen III ein großer Tag. Im vergangenen November leiteten RE-Abteilungsleiter Dustin Otto und mit ihm viele Helferinnen und Helfer den Aktionstag des Deutschen Handballbundes in der Schwelmer Gemeinschaftsgrundschule Engelbert sowie der Grundschule Nordstadt. Im Anschluss an das Event verteilte Otto noch Freikarten an die teilnehmenden Kinder für das Spiel gegen den VfL.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Die Hoffnung auf Seiten der Schwelmer war groß, einige der Kinder am Sonntagabend in der Halle wiederzusehen. „Man weiß nie genau, wie so etwas angenommen wird“, sagte Otto. Was sich dann in der Schwelmer Dreifeldhalle abspielte, übertraf alle Erwartungen der Verantwortlichen. Über 500 Menschen, darunter überwiegend Grundschulkinder mit ihren Eltern, jubelten den Spielern der RE zu. Der Vorsitzende des Fördervereins, Christian Arndt, war von der Resonanz begeistert. „Das ist Wahnsinn. So viel Kinder hier zu sehen ist etwas ganz Besonderes.“

Gute Stimmung auf den Rängen wie lange nicht

Die hohe Zuschauerzahl war für Otto eine tolle Bestätigung des gemeinsamen Aktionstages im Zeichen des Handballs. „Wir haben viel positives Feedback bekommen, das größte Lob ist natürlich der Andrang heute Abend“, sagte er noch vor dem Spiel. Bereits 30 Minuten vor dem Anpfiff war die Halle bestens gefüllt, die Stimmung auf den Rängen der Dreifeldhalle war so gut wie lange nicht.

Ich hoffe, dass viele von ihnen wiederkommen und wir die Chance haben zu zeigen, dass wir deutlich besser spielen können. Björn Rauhaus, Spieler beim Handball-Landesligisten RE Schwelm

Da tat auch die durchwachsene Leistung der Schwelmer Mannschaft kaum einen Abbruch. Vor so einer Kulisse zu spielen, war auch für die Akteure der RE keine Selbstverständlichkeit, wie Björn Rauhaus nach dem Abpfiff erklärte. „Es war toll zu sehen, wie viele Menschen heute hier waren. Ich hoffe, dass viele von ihnen wiederkommen und wir die Chance haben zu zeigen, dass wir deutlich besser spielen können.“

Viele Gäste sind nicht zum ersten Mal da

Im Publikum saß auch Lea Kors, Schulsportleiterin an der Grundschule Nordstadt und mitverantwortlich für die Umsetzung des Handballtages Ende des vergangenen Jahres. Ihr Ziel, das Interesse am Handball nachhaltig zu gestalten, dürfte angesichts des großen Interesses als voller Erfolg gelten. „Ich habe sehr viele bekannte Gesichter gesehen und viele Kinder, die hier richtig viel Spaß hatten“, freute sie sich.

In der Halbzeit durften die Kinder auf das Feld, die RE hatte zusätzlich ein Gewinnspiel vorbereitet, bei dem ein Kind einen signierten Ball von Nationaltorwart Andreas Wolff gewinnen konnte. Ein weiteres Highlight folgte direkt nach dem Spiel, als die Mannschaft der RE mit den Mädchen und Jungen noch ein Erinnerungsfoto auf dem Feld machte. „Wenn wir so etwas sehen, wie viele Kinder sich hier heute eingefunden haben und sich für den Handballsport interessieren, macht uns das als Handballabteilung der RE extrem glücklich“, blickte Dustin Otto mit einem Lächeln auf das rege Treiben in der Schwelmer Dreifeldhalle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm