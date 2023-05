Gütersloh macht Aufstieg klar – Siegen sendet Lebenszeichen

Paderborn. Die erste Entscheidung in der Oberliga ist gefallen: Der FC Gütersloh steigt in die Regionalliga auf. Alles was wichtig ist in der fünften Liga:

Der FC Gütersloh hat es geschafft! Als erste Mannschaft der laufenden Saison in der Fußball-Oberliga Westfalen stehen die Ostwestfalen als Aufsteiger in die Regionalliga West fest. Der FCG gewann unter der Woche mit 2:1 gegen die Sportfreunde Siegen und am Sonntag dann mit 2:0 gegen die Sportfreunde Lotte. Danach feierten die Gütersloher ausgelassen mit ihren Fans auf dem Rasen. Elf Punkte Vorsprung sind für die Verfolger an den letzten drei Spieltagen nicht mehr aufzuholen.

FCG-Cheftrainer Julian Hesse beschrieb gegenüber dem Magazin RevierSport seine Gefühle: „Ich bin emotional total überwältigt. Es ist unbeschreiblich, was der Aufstieg den Menschen hier bedeutet. Vielen Dank für die Unterstützung, vor allem in den schwierigen Momenten und einen unfassbaren Dank an die Mannschaft. Was sie in den letzten Monaten abgerissen hat, das ist einfach Geschichte für den Verein und für die Stadt.“

Enges Rennen um den zweiten Platz

Um den zweiten Aufstiegsplatz kämpfen weiterhin der SC Paderborn II (55 Punkte, +25 Tordifferenz), der TuS Bövinghausen (52, +18) und die Sportfreunde Lotte (51, +14). Alle drei konnten am Wochenende kein Erfolgserlebnis feiern, neben Lotte verlor auch Bövinghausen (1:2 gegen Rhynern), Paderborn II holte immerhin ein 2:2 in Münster.

Die Sportfreunde Siegen haben nach sieben Partien ohne Sieg endlich wieder gewonnen und sind durch das 3:2 gegen Victoria Clarholz sogar vorerst von den Abstiegsrängen gesprungen. Für die Mannschaft, die seit der Winterpause von Ex-Profi Patrick Helmes betreut wird, war das ein enorm wichtiger Befreiungsschlag. Nun wartet ein „Abstiegsgipfel“ auf die Siegener, denn die Partie beim Schlusslicht TuS Erndtebrück am kommenden Wochenende ist auch für die Gastgeber die vielleicht letzte Chance, sich doch noch zu retten.

Bövinghausen verliert zwei Spieler

Wie „RevierSport“ berichtet, stehen zwei Spieler von Bövinghausen vor einem Transfer zum ETB Schwarz-Weiß Essen. Offensivspieler Nico Bosnjak (20) und Verteidiger Florian Usein (21) werden dem Bericht zufolge zurück nach Essen wechseln, wo sie in der Vorsaison schon gemeinsam für den FC Kray gespielt haben.

Die SG Finnentrop/Bamenohl hat Mohamed Lamine Kourouma verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom Westfalenligisten Hammer SpVg und ist in der Defensive flexibel einsetzbar. Im Gegenzug verlassen Ansgar Pflüger und Oussama Anhari den Verein mit noch unbekanntem Ziel.

Der SV Schermbeck bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Bei Gabriel Cavar, der sich im Auswärtsspiel in Paderborn verletzt hatte, wurde ein Kreuzbandriss festgestellt. Auch Maik Habitz und Said Dahoud hatten in dieser Saison bereits diese schlimme Diagnose erhalten.

