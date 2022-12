Hallenfußball: Alle Infos zum Comeback des „WAZ-Pokals“

Ennepe-Süd. Kurz vor dem Jahreswechsel findet nach der Corona-Pause der „WAZ-Pokal“ wieder statt. Alle Infos und Favoriten zum Hallenturnier in Sprockhövel.

Zwischen den Jahren ruht der Fußball im Amateurbereich diesmal nicht. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause gibt es sie wieder in vollem Umfang, die Hallenturniere in der Winterpause. Dazu zählt auch der beliebte WAZ-Pokal, dessen 32. Auflage vom 28. bis 30. Dezember von der TSG Sprockhövel in der Glückaufhalle ausgerichtet wird. Mit dabei sind wieder ein paar Teams aus dem EN-Südkreis, mit Oberligist TuS Ennepetal auch ein Favorit.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Und der TuS möchte die Gelegenheit nutzen, um sich in Form zu halten und im besten Fall nur Siege einzufahren. Das könnte sich nach dem Jahreswechsel positiv auf die zurzeit schwierige Lage als Schlusslicht in der Oberliga auswirken. „Solche Turniere können einer Mannschaft immer einen Schub geben, wenn es gut läuft. Egal, ob in der Halle oder mal im Sommer in der Vorbereitungszeit, es schweißt die Truppe zusammen“, sagt Sebastian Westerhoff, der seit kurzem neuer Trainer der Klutertstädter ist.

Bei der zuletzt ausgerichteten Auflage des WAZ-Pokals Ende 2019 stand er übrigens mit zwischen den Banden. Denn nach der damals sehr kurzfristigen Absage des C-Ligisten VfL Winz-Baak aus Hattingen trat Westerhoff kurzerhand mit einem Altherrenteam an, zusammengestellt aus Kickern der TSG Sprockhövel und des SC Obersprockhövel. „Das war damals stressig, weil wir einen Tag vorher noch mit den Altherren selbst ein Turnier gespielt haben. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich allgemein auf die Spiele in der Glückaufhalle. Gerade, weil ich in Sprockhövel viele kenne“, erinnert sich Westerhoff.

Etwas Besonderes

Ein Spiel war damals für sein Team sogar recht eng – ausgerechnet gegen seinen Heimatverein SC Obersprockhövel, dem sein Vater Detlef vorsitzt. In der Westfalenliga begegnete Sebastian Westerhoff in der Hinrunde noch als Trainer des DSC Wanne-Eickel in der Westfalenliga dem SCO. Jetzt steht wieder ein Aufeinandertreffen an. „Für mich sind diese Spiele immer etwas Besonderes“, sagt der ehemalige Jugend-Nationalspieler. Auch seitens des SCO freut man sich auf die erneute Begegnung. „Es ist immer schön, wenn wir uns treffen“, sagt der Sportliche Leiter Jörg Niedergethmann und fügt an: „Wichtiger ist es für uns aber im Februar, wenn wir im Kreispokal gegen Ennepetal spielen.“ Das Ziel beim WAZ-Pokal der ersten und zweiten Mannschaft: Keine Verletzungen, die Platzierung steht nicht im Vordergrund. „Wir lassen in der ersten Mannschaft auch nur Spieler spielen, die unbedingt wollen. Etwa Sidney Rast“, so Niedergehtmann.

Angeschlagene Spieler werden bewusst geschont, etwa Patrick Dytko, Adrian Wasilewski, Niklas Niedergehtmann oder Tim Dudda. Letzterer ist ein starker Hallenspieler, hatte zuletzt aber mit Knieproblemen zu kämpfen.

Wer ist Favorit

Westerhoff zählt die höher spielenden Mannschaften zum Favoritenkreis: „Es sind die üblichen Verdächtigen. Neben uns und der TSG als Oberligisten noch der SCO und Landesligist SG Welper. Wer höher spielt, kickt ohnehin gut, auch in der Halle.“ Doch der TuS-Trainer weiß auch: „Es kann in der Halle auch mal anders laufen. Ein Team, mit dem man im Vorfeld nicht rechnet, kann plötzlich sehr weit kommen. Gerade das macht den Reiz aus.

Als heimischer Bezirksligist tritt neben der Reserve des SCO noch Blau-Weiß Voerde in Sprockhövel an. Trainer Emrah Özüsaglam kennt das Turnier gar nicht, gesteht er. Er war in der Vergangenheit nur bei anderen Turnieren im Kreis Hagen dabei. Vor Ort sein wird er beim WAZ-Pokal auch nur als Zuschauer, während der spielende Co-Trainer Sinan Hajra die Voerder betreut und wohl selbst mitkickt. Özüsaglam sagt: „Wir nehmen das Ereignis gerne mit, aber das Abschneiden dabei ist sekundär. Die Jungs sollen Spaß haben, gerade nach der langen Pause in den Hallen. Ich hoffe, dass sich keiner verletzt. Ich brauche die Spieler für die Rückrunde, in der wir noch einiges vorhaben.“ Er weiß, dass Sinan Hajra, der eine Vergangenheit bei der TSG Sprockhövel hat, als technisch versierter Spieler gerade in der Halle gut kicken kann. „Er kommt dort gut zurecht und kann anderen Paroli bieten“, ist sich Özüsaglam sicher.

„Eine Welt für sich“

Der Ausrichter TSG wird daher ein Auge auf technisch starke Spieler der Gegner haben müssen. Das ist Trainer Yakup Göksu bewusst. „Die Halle ist sowieso eine Welt für sich, da ist immer alles möglich“, weiß er. Als Oberligist sei die TSG natürlich Favorit und möchte als Ausrichter selbst so weit wie möglich kommen. „Klar wollen wir gewinnen. Aber es heißt nicht, dass es in der Halle automatisch passiert“, so Göksu. Bei der vergangenen Auflage verlor Sprockhövel das Finale knapp gegen die SG Welper (2:3). Aus dem Kreis Hagen treten außerdem noch die heimischen A-Ligisten Hiddinghauser FV, VfL Gennebreck und die zweite Mannschaft der TSG Sprockhövel an. Dazu kommt der Bezirksligist FC Wetter. Das restliche Teilnehmerfeld besteht aus Mannschaften aus dem Kreis Bochum.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm