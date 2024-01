Hallenturnier: Ein Hauch Südkorea weht durch Gevelsberg

Am Wochenende rollt in Gevelsberg wieder der Fußball durch die Halle.

Gevelsberg Am Wochenende rollt in Gevelsberg wieder der Fußball durch die Halle West: Der FC SW Silschede lädt zum „Kantmänner-Cup"

Bereits zum dritten Mal lädt der FC SW Silschede an diesem Wochenende zum „Kantmänner-Cup“ ein, einem Kinder-Fußballturnier für die vier jüngsten Altersklassen. Am Samstag und Sonntag messen sich insgesamt 28 Mannschaften in der Halle West in Gevelsberg und kämpfen um einen besonderen Pokal, den auch schon ein Team aus Asien gewinnen wollte.

Aus dem Kreis nehmen dieses Mal der Gastgeber FC SW Silschede, SpVg. SW Breckerfeld, SG Berchum/Garenfeld, FSV Gevelsberg, Fortuna Hagen und der TuS Hasslinghausen teil. Zudem kommen einige Teams aus Bochum. „Wir nennen es schon ein Traditionsturnier und hoffen, dass wir es auf die nächsten Jahre hinweg weiter ausbauen können“, sagt Silschedes Jugendleiter Kai Krause. Ein vergangenes Highlight war die Teilnahme vom Inno FC bei der Premiere im Jahr 2019, ein Team aus Südkorea. „Es war beeindruckend, die Kultur kennenzulernen. Die Kinder sind fast schon militärisch durchs Foyer gelaufen und waren sehr diszipliniert“, erinnert sich Krause.

Krause wünscht sich eine Wiederholung

Die Südkoreaner nahm spontan am „Kantmänner-Cup“ teil. Das Turnier war schon von vorne bis hinten geplant, als die Anfrage kam. Der Hombrucher SV wollte damals zusammen mit seinem Partnerverein am Wettbewerb in Gevelsberg teilnehmen. Dafür planten die Verantwortlichen extra nochmal um. Die E-Jugend aus Südkorea scheiterte bereits in der Vorrunde. „Es wäre schön, wenn wir sowas noch mal hinkriegen“, hofft Krause.

Im Anschluss an diese besondere Ausgabe bremste Corona das Turnier aus. Nun kommt es zur dritten Auflage. Der Eintritt ist frei, Verpflegung gibt es vor Ort. Die Einnahmen kommen der Jugendabteilung von Silschede zugute. Am Samstag spielen die G-Jugend (ab 9 Uhr) und die E-Jugend (ab 13 Uhr). Sonntag rollt dann bei der F-Jugend (ab 9 Uhr) und der D-Jugend (ab 13 Uhr) der Ball.

