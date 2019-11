Haßlinghausen fertigt Voerde II mit 7:0 ab

Ennepe-Süd. Zum Ende der Hinrunde ist Haßlinghausen wieder in der Spur – was man von Voerde II nicht sagen kann.

Die Hinrunde ist mit dem jüngsten Spieltag vorbei, und erst mit dem Ende der ersten Saisonhälfte in der Fußball-Kreisliga A2 kommt der TuS Haßlinghausen so richtig in Fahrt. Die Mannschaft von Trainer Kaan Kursun zerlegte BW Voerde II mit 7:0 (6:0) und darf sich freuen, dass noch zwei Spiele in diesem Jahr anstehen, ehe es in die Winterpause geht.