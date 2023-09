Hasslinghausen gewinnt Pokalfight – Silschede überrascht

Schwelm. Lange führt Ararat Gevelsberg überraschend am Landringhauser Weg, doch dann kommt Eric Grönloh. Für Silschede gibt es endlich ein Erfolgserlebnis

In der ersten Runde des Fußball-Kreispokals blieben auch am Donnerstagabend die großen Überraschungen aus.

Im Duell der beiden A-Ligisten TuS Hasslinghausen und SV Ararat Gevelsberg setzte sich das Team vom Landringhauser Weg letztlich klar mit 5:2 durch, dabei hatte der Gast vom Hundeicken zur Halbzeit noch geführt. Bedri Mehmeti hatte Ararat nach 27 Minuten in Führung gebracht, die trotz vieler Chancen der Gastgeber bis zum Halbzeitpfiff Bestand haben sollte. Erst in der 62. Minute war es Eric Grönlöh, der den Ausgleich für die Haßlinghausener herbeiführen konnte. Nur sieben Minuten später aber schockte Alan Shekho die Gastgeber mit der erneuten Führung für Ararat. Dann aber nutzte der TuS seine Torchancen konsequenter und kam durch Eric Grönlöh erneut zum Ausgleich (75.), ehe Maurice Hohmann (Strafstoß, 80.), Steven Schenk (82.) und Christian Heuser den Sieg und damit den Einzug in die zweite Runde herausschoßen. „Das war ein richtig toller Pokalfight“, freute sich Parlow im Anschluss an die Partie.

Silschede schlägt Spitzenteam der Parallelstaffel

Der FC SW Silschede konnte sich neues Selbstvertrauen nach dem Fehlstart in der Liga holen und schlug die SpVg. SW Breckerfeld mit 3:2 (2:1). Sedat Vokshi (18.) und Rene Wagner (28.) brachten Silschede in Front, Josip Matic brachte Breckerfeld noch vor der Pause wieder heran. In der 78. Minute traf erneut Vokshi, ehe Breckerfelds Patrick Christoph die Gäste trotz Unterzahl nach Platzverweis in der Partie hielt (81.). Am Ende jubelte aber Silschede über den Einzug in die nächste Runde.

Ausgeschieden ist dagegen der B-Ligist SV Büttenberg, der beim 0:5 (0:3) gegen A-Ligist TSG Herdecke chancenlos blieb. Auch für den VfL Gennebreck ist der Pokal nach der ersten Runde beendet. Der A-Liga-Absteiger unterlag gegen den SSV Hagen mit 2:4 (1:2). Der SC Wengern unterlag dem TSV Fichte Hagen mit 1:5 (1:1).

