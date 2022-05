Hasslinghausens Felix Schubert ist der Bilderbuch-Kapitän

Sprockhövel. Wenn man sich einen Spieler backen könnte, er würde aussehen wie Felix Schubert. Wegen ihm wird bei seinem Klub kein Spielführer mehr gewählt.

Der TuS Hasslinghausen ist mit zuletzt sechs Siegen in Folge die formstärkste Mannschaft in der Fußball-Kreisliga A2. Ein tragender Faktor für den aktuellen Erfolg des Tabellenzweiten ist der Kapitän Felix Schubert. Er führt seine Mannschaft mit seiner Laufstärke von einem Sieg zum nächsten. Aus diesem Grund ist er der „Kreisliga-Held der Woche“.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Lob erhält er dabei von allen Seiten. Vor allem Christian Parlow, der Co-Trainer der Hasslinghausener, kann sich kaum bremsen, wenn er über seinen Spielführer anfängt zu sprechen. „Wenn man sich ein Spieler backen könnte, wäre es genau so einer. Einen solchen Kapitän wünscht sich jeder Trainer“, schwärmt er.

Spielführer bis zum Karriereende

Das zeigt sich auch schnell, wenn man sich die Kapitänswahlen der vergangenen Jahre anschaut. Da gab es kaum große Diskussionen, welcher Kicker auch nun wieder die Binde tragen soll. „Er ist jetzt seit acht Jahren Kapitän und mittlerweile sind es keine Wahlen mehr. Solange er hier spielt, bleibt er auch Kapitän“, meint Parlow.

Lesen Sie auch: Spucken, drohen und beleidigen: Gevelsberger Derby eskaliert

Der 27-jährige Mittelfeldspieler ist ein wenig bescheidener, wenn es um ihn selber geht. Trotzdem ist er sich seiner wichtigen Rolle bewusst. „Ich bin nicht der lauteste Kapitän. Auch, weil ich meistens mit dem Laufen beschäftigt bin und mir die Luft zum Schreien fehlt“, sagt Schubert über sich selber.

Schubert rennt für alle mit

Dass er sich den Leib aus der Seele rennt, kann sein Trainer nur bestätigen. „Er läuft auch für die fauleren Spieler aus unserer Mannschaft mit, wenn Sie die Meter mal nicht machen“, lobt Parlow. Und so sieht man Woche für Woche einen Kapitän, der beim Angriff jeden Lauf nach vorne und bei jeder Defensivaktion die Meter nach hinten abspult. „Ich mache sehr oft auch die Drecksarbeit“, sagt Schubert über seine Laufleistung.

Dass er sich so auf dem Platz reinhängt, hat dabei möglicherweise auch mit seiner eigener Vergangenheit bei seinem Herzensverein zu tun. Denn er ist schon sein ganzes Leben beim TuS Hasslinghausen. Lediglich in der Jugend verließ er den Verein für einige Jahre in Richtung Hiddinghausen, weil der TuS damals keine Jugendmannschaft in seiner Altersklasse stellen konnte.

Das sind weitere Helden aus der Kreisliga A2

In den ganzen Jahren, die Schubert bei den Hasslinghausenern schon spielt, ist die aktuelle Saison die für ihn beste. „Von allen Spielzeiten ist diese diejenige, die am meisten Spaß gemacht hat. Mittlerweile kenne ich die Leute schon Jahre und auch die Qualität wird immer höher”, sagt der Mittelfeldspieler.

Das Highlight in seiner kompletten Fußballerlaufbahn erlebte er dabei genauso bei Hasslinghausen. Dieses liegt allerdings schon ein paar Jahre in der Vergangenheit. Als Schubert mit der damaligen B-Liga-Truppe um den Aufstieg in die Kreisliga A spielte, ging es für sein Team im Entscheidungsspiel gegen den SSV Hagen II. Spät in der Nachspielzeit traf Schubert damals per Kopf zum entscheidenden Treffer zum Aufstieg. „Das war mein schönster Fußballmoment“, erinnert er sich zurück.

Ein Ziel hat er in dieser Saison noch

Für die restliche Saison nimmt sich der Kapitän noch einiges vor. Zwar sind nur noch zwei Partien zu spielen, doch er hat trotzdem eine Forderung. „Wir wollen Rückrundenmeister werden“ , gibt es sich kämpferisch. Bei dem Ziel sind sie auf einem guten Weg. Denn aktuell liegen sie im Tableau der besten Rückrundenteams mit 13 Siegen bei zwei Unentschieden und noch keiner einzigen Niederlage fünf Punkte vor dem Lokalrivalen und Tabellenführer SC Obersprockhövel II. Auch, weil sich Felix Schubert die Seele aus dem Leib rennt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm