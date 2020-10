Heimpremiere des CVJM Gevelsberg fällt am Sonntag aus

Wuppertal und Hagen sind zu Risikogebieten erklärt worden, die Corona-Pandemie hat unmittelbare Auswirkungen auf unsere Nachbarstädte – und somit ist es nicht ausgeschlossen, dass der heimische Sport im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis betroffen werden kann. Überschneidungen gibt es einige.

Quarantäne in Schalksmühle

Doch von einem Ausfall eines Spiels mit Hagener oder Wuppertaler Beteiligung ist bisher nichts bekannt. Stand Freitagnachmittag. Dennoch: Der Handball-Bezirksligist CVJM Gevelsberg ist zur Zwangspause verurteilt, weil der Gegner TuS Linscheid-Heedfeld aus Schalksmühle nicht antreten darf. Corona – und Spieler sind in Quarantäne. Das nächste Spiel für den CVJM Gevelsberg ist für den 1. November in Wellinghofen terminiert.

Das erste Heimspiel für die Mannen um Trainer Michael Truß war für den kommenden Sonntag um 14 Uhr in der Halle West vorgesehen. Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, den schwachen Start wieder auszumerzen. Beim VTV Freier Grund hatte es aus Gevelsberger Sicht eine 29:36 (12:14)-Niederlage gesetzt. Schwache Deckung, mangelndes Durchsetzungsvermögen im Angriff, zu viele Fehler. „Dadurch haben wir das Spiel aus der Hand gegeben“, monierte Michael Truß.

Teams aus Risikogebieten

Aus dem Risikogebiet reisen gleich drei Mannschaften nach Schwelm und Gevelsberg. In der Fußball-Bezirksliga ist der TSK Hohenlimburg Gastgeber des VfB Schwelm. Auf dem Höing wird die Partie um 15 Uhr angepfiffen. Die HSG Hohenlimburg kommt mit den Verbandsliga-Herren und -Damen zur HSG Gevelsberg-Silschede, die am Samstag die Visitenkarten um 17.30 Uhr (Damen) und 19.15 Uhr (Herren) in der Halle West abgeben. Überdies empfängt in der Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2, die SpVg Linderhausen die Reserve von Fichte Hagen. In der Gruppe 1 tritt der Hiddinghauser FV am Sonntag bei Al Seddiq Hagen an.