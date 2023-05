Herausforderung Hagen II: Gevelsberg will dagegenhalten

Gevelsberg. Schwerer könnte es für die HSG Gevelsberg/Silschede im vorletzten Heimspiel der Saison kaum kommen: Die starke Reserve von Eintracht Hagen kommt.

Im viertletzten Spiel der Saison steht Handball-Oberligist HSG Gevelsberg/Silschede vor einer besonderen Aufgabe. Am Samstagabend um 19.15 Uhr empfängt die Auswahl von Trainer Sascha Šimec in der Halle West den VfL Eintracht Hagen II zum Derby. Zwischen beiden Vereinen gibt es viele Verbindungen und vor allem aufseiten der HSG mehrere Akteure mit Hagener Vergangenheit.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Es ist gleichzeitig das vorletzte Heimspiel für die Gevelsberger in dieser Saison, was für die Spieler ein besonderer Anreiz ist. „Die Stimmung in der Halle ist in dieser Saison sehr gut. Darauf hoffen wir auch am Samstag und möchten gerade in einem Derby mit einer guten Leistung unseren Teil dazu beitragen“, sagt Keeper Sven Wulf.

Gevelsberg bleibt voll dabei

Während in vielen Ligen zu beobachten ist, dass bereits abgestiegene Teams den Fuß vom Gas nehmen und die Zahl der Gegentore in die Höhe schießt, investieren die Gevelsberger trotz des sicheren Gangs in die Verbandsliga weiterhin in jedem Spiel alles. Ein Umstand, von dem auch Wulf zwischen den Pfosten profitiert. „Wir als Torhüter können nur in Zusammenarbeit mit der Deckung funktionieren und ins Spiel kommen, wenn die Vorderleute ihre Arbeit machen.“ Genau das ist in Gevelsberg auch zum jetzigen Zeitpunkt der Saison der Fall. „Wir lassen uns nicht hängen und pushen uns gegenseitig. Dass die Mannschaft immer noch so auftritt und die Stimmung weiterhin positiv bleibt, ist nicht selbstverständlich.“

Lesen Sie auch: Der Dauerbrenner auf rechts geht – Ersatz kommt aus Hagen

Die Erschöpfung am Ende einer langen Saison ist im Lager der HSG spürbar, die Partie gegen den favorisierten Tabellenzweiten aus Hagen ist bereits das neunundzwanzigste Ligaspiel für die Gevelsberger. „Man merkt im Training, dass der Akku langsam leer ist. Ohne Paula wären wir zu diesem Zeitpunkt aufgeschmissen“, schickt Wulf ein besonderes Lob an die Physiotherapeutin des Teams.

Der Spaß am Handball ist der Mannschaft trotz aller Rückschläge anzumerken. Vor allem in der Halle West ist der HSG alles zuzutrauen, was die beiden Heimsiege gegen Bommern und Mennighüffen untermauert haben. Mit dem VfL wartet nun ein absolutes Spitzenteam, welches der Deckung der Hausherren alles abverlangen wird. „Hagen ist offensiv eine Macht, sie spielen eine sehr gute Saison und offenbaren kaum Schwächen“, spricht Coach Šimec über den kommenden Gegner.

Nichts ist unmöglich

Die Marschroute ist trotz der Überlegenheit der Hagener ähnlich wie in den letzten Partien. Die Gevelsberger möchten auch dem VfL beweisen, warum es so schwer ist die Punkte aus Gevelsberg zu entführen. „Wir haben immer noch Bock auf die Spiele, gerade auf das Derby“, freut sich Wulf auf die Herausforderung. Sein Trainer wünscht sich mit Blick auf die klare 29:39-Niederlage in Hagen eine Steigerung seines Teams. „Wir möchten es besser machen als im Hinspiel. Um den VfL zu schlagen brauchen wir eine herausragende Leistung. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass in Gevelsberg nichts unmöglich ist.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm