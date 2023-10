Hiddinghausen gnadenlos: „Wir wollen Meister werden!“

Schwelm. Die ersten vier Teams in der Fußball-Kreisliga B treffen in direkten Duellen aufeinander – vor allem der HFV untermauert dabei seine Ansprüche.

In der Fußball-Kreisliga B2 gab es einen überraschend klaren Sieger im Spitzenspiel zwischen dem Hiddinghauser FV und dem TuS Esborn, während die beiden Verfolger FC Herdecke-Ende II und SV Büttenberg im direkten Aufeinandertreffen Punkte liegen ließen.

Bisher hatten weder TuS Esborn noch der Hiddinghauser FV etwas anbrennen lassen in ihren Auftritten, weshalb es am Sonntag zum Duell der beiden einzig ungeschlagenen Teams kam. „Wir wollten alles reinwerfen in dieses Spiel und das ist uns gelungen“, freute sich HFV-Trainer Sinischa Schneider über den überraschend klaren 5:1 (2:1)-Erfolg seines Teams. Esborn startete dominant in die Partie und ließ den Ball gut laufen, für den ersten Treffer sorgte aber HFV-Torjäger Kris Dzierson (11.). Christoph Neumeister glich für Esborn kurz darauf aus (19.), ehe Hiddinghausen in der Folge mehr und mehr die Spielkontrolle an sich reißen und nach 35 Minuten erneut durch Dzierson in Führung gehen konnte.

Schneider sieht die beiden besten Teams der Liga

Für Esborn kam erschwerend hinzu, dass sich Stoßstürmer Pierre Ehlert unglücklich an der Schulter verletzte und das Spielfeld verlassen musste. „Da hat ihnen dann vorne ein wichtiger Spieler gefehlt“, weiß Hiddinghausens Schneider. Sein Team machte im zweiten Durchgang dann alles klar und kam durch Maik Menger (68.), Michael Badu (78.) und Hendrik Zappe (86.) zu einem auch in der Höhe verdienten Erfolg. „Das waren schon die beiden besten Mannschaften der Liga“, merkte Schneider an, dessen Team sich durch den siebten Sieg im siebten Spiel weiter auf einem guten Weg befindet, die anvisierte Meisterschaft und den damit verbundenen Wiederaufstieg in die Kreisliga A zu erreichen.

Etwas weiter entfernt von der Tabellenspitze ist seit dem vergangenen Wochenende der SV Büttenberg. Das Team um Trainer Benjamin Heinze verpasste im Verfolgerduell gegen den FC Herdecke-Ende II einen wichtigen Sieg, um den Kontakt zu den beiden Spitzenteams nicht abreißen zu lassen. Gegen den Tabellendritten aus Herdecke ließen die Büttenberger zu viele Chancen aus und mussten sich mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Dieu-Merci Kiaku rettete mit seinem Ausgleichstreffer in der 77. Minute den Punkt, nach dem Herdecke kurz vor der Pause in Führung gegangen war. „Wir haben aktuell vorne ein Problem und laufen nun erst einmal den verpassten Chancen in der Tabelle hinterher“, weiß Trainer Benjamin Heinze. Mit 16 Punkten liegen die neuformierten Büttenberger aktuell auf Platz vier.

