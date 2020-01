Hiddinghausen und Silschede lösen Ticket

Das Hallen-Masters steht, die Hallenkreismeisterschaft der heimischen Fußballer kann ab Freitag in Szene gehen. Bei den Turnieren in Gevelsberg, Wengern und Boele-Kabel wurden die zehn Mannschaften ermittelt, die per Qualifikation an dem dreitägigen Wettstreit teilnehmen dürfen. Die Mannschaften ab Bezirksliga aufwärts sind gesetzt, die Oberligisten TuS Ennepetal und TSG Sprockhövel nehmen nicht teil.

Bus aus Schwelm wird fehlen

In Gevelsberg wussten sich die Kreisligisten Hiddinghausen FV, FC Silschede und BW Haspe durchzusetzen. Hiddinghausen sicherte sich gar den Turniersieg vor Gastgeber FSV Gevelsberg, BW Voerde und SC Obersprockhövel – souverän und verdient. Enttäuschend dagegen der Auftritt der SpVg Linderhausen, die in den vergangenen Jahren das Mastes-Ticket stets lösen konnte. Möglicherweise auch zum Bedauern des Fußball-Kreisvorstandes haben es die Schwelmer nicht geschafft. Denn Linderhausen sorgte in den vergangene Jahren beim Masters für Stimmung – und Umsatz. Kam die Truppe mit einem eigens gechartertem Bus zur Ischeland-Halle. Ob auch in diesem Jahr? Ohne teilnehmende Mannschaft? Wohl kaum.

Gastgeber Wengern verpasst Quali

In Wengern setzte sich wie zu erwarten war der FC Herdecke-Ende durch. Wie Turnier-Finalist Hasper SV haben die Schützlinge von Trainer Frank Henes die Masters-Qualifikation erreicht. Das Endspiel endete mit einem 5:4 für die Ruhrstädter. Spannung pur im kleinen Finale zwischen Volmarstein und Gastgeber Wengern, weil es hier auch um das dritte und letzte Masters-Ticket ging. Volmarstein sicherte sich mit einem 4:2 über die Schützlinge von Gastgeber-Trainer Wolfgang Hamann „Bronze“ und die Qualifikation.

Boele: Nach Zwischenrunde alles klar

Mit dem Ende der Zwischenrunde war beim Turnier des SV Boele-Kabel klar, welche vier Kreisliga-Mannschaften das Masters spielen dürfen. Fichte Hagen war die einzige Truppe der gemeldeten Qualifikanten, die ins Halbfinale gelangte. SG Vorhalle 09, FC Polonia Hagen und der Gastgeber sicherte sich alleine mit dem Erreichen der Zwischenrunde das Masters-Ticket. TSK Hohenlimburg holte sich den Turniersieg mit dem 3:2 im Endspiel gegen FC Bosna Hagen, Fichte wird Dritter – mit dem 3:2 gegen Türkiyemspor Hagen

Der Überblick

Am kommenden Freitag beginnt das Hallen-Masters, am Sonntag stehen Sieger und Platzierte fest. In folgende Gruppen beginnen die Hallen-Kreismeisterschaften.

Gruppe A: Landesligist SV Hohenlimburg 10, die Bezirksligisten VfB Schwelm und BW Voerde sowie die Kreisligisten FC Herdecke-Ende und SV Boele-Kabel.

Gruppe B: Landesligist SC Obersprockhövel, die Bezirksligisten TSK Hohenlimburg und SC Berchum-Garenfeld sowie die Kreisligisten Hiddinghauser FV und SG Vorhalle 09.

Gruppe C: Landesligist SpVg Hagen 11, die Bezirksligisten FC Wetter und Türkiyemspor Hagen sowie die Kreisligisten FC Silschede und SuS Volmarstein.

Gruppe D: Die Bezirksligisten SSV Hagen und FSV Gevelsberg sowie die Kreisligisten Fichte Hagen, FC Polonia Hagen, Hasper SV und BW Haspe.