Hiddinghausen wird im Abstiegskampf deutlich: „Das war’s“

Der Hiddinghauser FV hat die nächste Klatsche in der Fußball-Kreisliga A2 kassiert: Gegen den SC Wengern ist der Tabellenvorletzte mit 3:7 untergegangen. Mit der Pleite wächst der Rückstand zum rettenden Ufer auf vier Punkte an. „Eigentlich kann man sagen: Das war’s“, wurde Hiddinghausens Übungsleiter Sinischa Schneider nach der klaren Pleite deutlich. Zudem bezeichnet er es als „total dumm“, dass seine Mannschaft den Rückenwind nach zuletzt zwei Siegen mit nun zwei Niederlagen in Folge nicht genutzt hat.

Die Wengeraner Hakan Dursun mit einem Dreierpack, Bindar Aslan doppelt, Jan Rohmann und Mischa Berghaus sorgten mit ihren Treffern für die Packung. Der einzige Hiddinghausener Lichtblick war wie so oft Kris Dzierson, der alle drei HFV-Treffer markierte. „Er ist momentan Gold wert, darüber müssen wir überhaupt nicht reden. Wir wissen, dass er pro Spiel mindestens ein, zwei Treffer macht“, sagt Schneider. In den vergangenen vier Begegnungen schoss der Angreifer neun Treffer. Zwar möchte Hiddinghausen weiter gegen den Abstieg kämpfen, doch mit einem möglichen Gang in die Kreisliga B hat man sich den Aussagen nach schon ein wenig angefreundet.

Eine Rolle spielt dabei auch der 3:0 (1:0)-Sieg des Konkurrenten SuS Volmarstein über den FC Wetter II. Dank diesem haben sich die Volmarsteiner nämlich nun das besagte Polster von vier Punkten auf die Abstiegszone herausgespielt. Ali Kaya, Samuel Schmitz und Ozan Bayat schossen die Tore.

