Highlight-Finale: Baltzer kommt seinem großen Traum näher

Ennepetal/Mülsen. Nach dem dritten von vier Saisonrennen verliert Rafael Baltzer ein paar Punkte an Vorsprung in der Gesamtwertung. Ihn erwartet ein Hammer-Finale

Es wird spannend im Saison-Finale für das Ennepetaler Kartsport-Talent Rafael Baltzer. Nach dem dritten von vier Rennen der „Rotax Max Challenge Germany“ ist seine Führung in der Gesamtwertung dünner geworden.

In Mülsen sicherte sich der 15-Jährige nach der Pole Position im Qualifying in der Gesamtwertung zu seinem Übel nur den dritten Platz in der Tageswertung. In den drei Wertungsläufen konnte er jeweils nur auf den vierten, zweiten und dritten Rang fahren. Als Grund dafür nennt er einige Schwierigkeiten mit seinen Reifen. „Normalerweise halten die Rennreifen über alle Rennen. Sobald sie aber einmal abgenutzt waren, sind sie nur noch runter gegangen und ich hatte einige Quersteher“, so Baltzer. So konnte er in den Wertungsläufen seine Pace nicht mehr halten. Nichtsdestotrotz holte er das Maximum raus und verlor lediglich Zehntelsekunden zwischen seinen Runden.

Mit dem Ergebnis aus Mülsen verlor Baltzer ein paar Punkte in der Gesamtwertung auf den Zweitplatzierten Hannes Überfeldt. Mit einberechneten Abzügen hat er nun noch acht Punkte Abstand und steht vor einem heißen Finale. „Es geht sehr spannend nach Wittgenborn. Die Saison zu holen wäre ein Traum für mich und ein großer Karrierefortschritt“, so Baltzer.

