Höchste Saisonpleite! Ennepetal II deklassiert FC Silschede

Ennepetal. Kaum zu glauben, wie viele Tore Ennepetal gegen Silschede geschossen hat. Die Oberliga-Reserve hat die drittebeste Abwehr der Liga vorgeführt.

Es war ein beeindruckender Sieg, den der TuS Ennepetal II da eingefahren hat. Gegen den FC SW Silschede setzte sich die Oberliga-Reserve deutlich mit 8:1 (2:0) durch – und das gegen ein Team, bei dem so ein Ergebnis sehr unerwartet kam.

„Wir haben sehr guten Offensivfußball gespielt“, schwärmte der Ennepetaler Co-Trainer Marius Hornschuh entsprechend. Die Toreflut begründet der Coach mit einer guten Teamleistung. Besonders stach dabei Moritz Müller hervor, der gleich dreimal einnetzte (48., 73., 82.).

Müller mit Dreierpack

Ebenso war sein Mitspieler Patrick Konnerth vor dem Tor mehrfach erfolgreich. Dabei schoss er den wichtigen Führungstreffer nach elf Minuten. Zum zweiten Mal drehte er nach dem Seitenwechsel zum Jubeln ab (55.). Die weiteren Ennepetaler Tore schossen Kapitän Kevin Herter (19.), Murat Birgül (74.) und Baris Kayak (82.). Für Silschede schoss nach einer knappen Stunde Ismael Marjan das zwischenzeitliche 1:4 (62.).

Aus dem Jubeln kamen die Ennepetaler zeitweise kaum noch raus. Hier freuen sich die Kicker der Oberliga-Reserve über da Tor zum 2:0 von Moritz Müller. Foto: Marinko Prša

Besonders erstaunlich ist der hohe Sieg von Ennepetal, weil es gegen die bis vor dem Spieltag drittebeste Defensive ging. Doch der FC Silschede war in der Abwehr immer wieder wacklig und kassierte so seine höchste Niederlage in dieser Saison. Ennepetal dagegen war sehr zufrieden mit dem Dreier. Nun soll aus den letzten beiden Spielen der maximale Erfolg her. „Wir wollen noch sechs Punkte holen“, kündigte Trainer Hornschuh an.

