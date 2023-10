Hornschuh: „Möchte weiter gleichauf mit Voerde stehen“

Marius Hornschuh weist seine Spieler in einer Unterbrechung ein. Der Ex-Voerder will in Lüdenscheid weiter punkten.

Voerde. Der Ennepetal II-Trainer und Ex-Voerder hat die Tabelle nicht genau im Blick – aber dennoch hat Hornschuh einen Wunsch für das Abschlusstableau.

Bisher weist die zweite Mannschaft des TuS Ennepetal in der Fußball-Bezirksliga eine ausgeglichene Bilanz auf und rangiert nach fünf Siegen und vier Niederlagen auf Platz sieben. Natürlich möchte Trainer Marius Hornschuh die Zahl der Erfolge gerne ausbauen. Doch zunächst muss er abwarten, wie sich das nächste Spiel am Sonntag beim SC Lüdenscheid (Anstoß 15.30 Uhr) entwickelt, da die Gegner nicht so leicht zu durchschauen sind.

In der Tabelle kann die Ennepetaler Reserve übrigens den FC Blau-Weiß Voerde überholen – sollte sie mindestens mit einem Punkt aus dem Spiel gehen und Voerde parallel verlieren. Beide Teams haben bisher 15 Zähler, so wie auch der VfB Schwelm und der SC Berchum/Garenfeld. Für den TuS-Trainer ist die Tabelle, auf die er „ab und an“ schaut, aber noch überhaupt nicht ausschlaggebend. Dennoch sagt er mit Blick auf die acht Jahre, die er für die Blau-Weißen am Ball war: „Am Ende möchte ich gerne gleichauf mit Voerde die Saison beenden. Es ist schön, dass wir es im Moment sind.“ Er schätze das Mannschaftsgefüge dort, das er mit dem seiner Elf vergleicht.

Vier Spieler fehlen Ennepetal in Lüdenscheid

Die Mannschaft des kommenden Gegners hingegen, die des SC Lüdenscheid, ist für Hornschuh dagegen weniger berechenbar, da sein Gegenüber Matthias Thielicke seine Aufstellung bereits des Öfteren veränderte. „Die Ergebnisse stagnieren im Moment. Es wird, denke ich, ein kampfbetontes Spiel, auf das sich die Jungs einstellen müssen. Wir müssen den Gegnern die Lust nehmen“, sagt Hornschuh. Zudem warnt er vor der SC-Offensive, in der Caglar Tabakoglu (acht Tore) und Daniel Schwenck (sieben Tore) zusammen bereits 15 Treffer erzielt haben. Dem TuS fehlen Moritz Müller, Atakan Kilic (Zerrung) sowie Ole Schweflinghaus und eventuell Joe Hellmann (beruflich).

