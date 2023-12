HSG-Frauen lassen in Ruhrtal nur kurz Spannung aufkommen

Arnsberg/Gevelsberg Einen letztlich souveränen Auswärtssieg fahren die Gevelsberger Landesliga-Handballerinnen im Sauerland ein. Meyer trifft zwölf Mal.

Die Handballerinnen der HSG Gevelsberg/Silschede haben bei der SG Ruhrtal ihre gute Form erneut unter Beweis gestellt. Das Team von Trainer Thorsten Stephan sicherte sich den dritten Erfolg in Serie mit einem verdienten 32:27 (14:10). Dabei startete das Spiel denkbar ungünstig für die Gevelsbergerinnen, die nach zehn Minuten auf ihre angeschlagene Spielmacherin Birte Haar verzichten mussten. Diese Schwächung fing die HSG im Kollektiv auf, wobei vor allem Verena Maiwald und Marie Hartje für Haar einsprangen. „Das Team hat sehr gut reagiert und zusammengestanden, das war heute entscheidend“, sagte Stephan nach dem Spiel.

Die HSG erspielte sich bereits im ersten Durchgang einen Vorsprung von sechs Toren, verpasste es jedoch vorzeitig für mehr Klarheit zu sorgen. „Wir haben gut gespielt, mussten aber immer aufpassen, dass die Partie nicht kippt“, sprach Stephan über den Spielverlauf in Halbzeit zwei. Die Ruhrtalerinnen gaben sich nicht auf und hatten rund zehn Minuten vor dem Spielende mehrfach die Chance, auf zwei Tore zu verkürzen. In dieser Phase wurde auch die Halle lauter, wovon sich die Gevelsbergerinnen nicht beirren ließen.

Am Ende wird es für Gevelsberg doch noch einmal knapp

In den entscheidenden Momenten hatten sie noch etwas zuzulegen, knüpften an ihre starke Phase aus der ersten Halbzeit an und setzten sich wieder deutlicher ab. Nach dem 27:24 (54.) waren es Toptorschützin Frederike Meyer von der Siebenmeterlinie sowie zweimal Hartje, die mit ihren Treffern für die Entscheidung zugunsten der HSG sorgten.

Wir haben eine ordentliche Leistung gezeigt und verdient die zwei Punkte mitgenommen. Thorsten Stephan, Trainer der Landesliga-Handballerinnen der HSG Gevelsberg/Silschede

Durch den Sieg schoben sich die Gevelsbergerinnen in der Tabelle bis auf Platz drei. In ihrem letzten Spiel vor der Winterpause empfangen sie in zwei Wochen die HSG Wetter/Grundschöttel. „Wir haben eine ordentliche Leistung gezeigt und verdient die zwei Punkte mitgenommen. Gegen Wetter müssen wir das nochmal abrufen, um mit einer guten Bilanz in die Pause zu gehen“, bewertet Stephan die Ausgangslage der HSG.

HSG: Krupinski, Graeber – Meyer 12/4, Rasidovic, Kling je 5, Hartje 4, Hark 3, Conrad, Römer, Haar je 1, Maiwald, Brockhaus, Schwebel, Severin.

