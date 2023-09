HSG II geht zum Saisonstart unter – doch das hat Gründe

Gevelsberg. Das erste Spiel der neuen Saison hat die Reserve von Gevelsberg/Silschede verhauen. Trainer Luciano erklärt, warum das aber nicht schlimm ist.

Der Blick auf das Ergebnis war zwischenzeitlich schon ein wenig ungewöhnlich. Nach 21 Minuten standen erst drei mickrige Treffer aufseiten der HSG Gevelsberg/Silschede II zubuche, die sich vor allem an der Defensive vom SV Teutonia Bochum-Riemke die Zähne ausbiss. Zum Landesliga-Auftakt verloren die heimischen Handballer mit 19:31 (7:14) klar.

Eigentlich ein Auftakt zum Vergessen für die HSG II, wenn man das nackte Resultat betrachtet. Doch Trainer Marco Luciano hält dagegen: „Wir wissen das einzuordnen.“ Für seine Mannschaft sei die Niederlage kein „Beinbruch“ gewesen, hebt er hervor und misst dem verlorenen ersten Saisonspiel nicht die größte Bedeutung bei. Ein Grund dafür ist die Stärke des Gegners. Bochum-Riemke ist Absteiger aus der Verbandsliga. „Gegen sie werden nicht viele Teams Punkte holen, sie sind bockstark. Das war kein Gegner auf Augenhöhe“, lobt Luciano.

Der Ball will nicht rein

Das zeigte sich auch direkt in der Anfangsphase, in der die Bochumer defensiv überragend standen und nicht viel zuließen. Achteinhalb Minuten brauchte die HSG-Reserve bis zu ihrem zweiten Tor. „Sie haben das defensiv gut gespielt“, muss Luciano anerkennen. Auch der gegnersche Keeper machte einen guten Job und ließ die Gevelsberger das eine oder andere Mal verzweifeln. Erst mit der Zeit brachte die HSG II ein wenig häufiger den Ball im Tor unter.

Aber wirklich gefährdet war der Bochumer Sieg nie – von der ersten Minute an. Schließlich ist die HSG II auch personell arg gebeutelt in die Partie gegangen. „Dann lassen auch irgendwann die Kräfte nach, wenn der Kader dünn ist“, weiß Trainer Luciano. Er muss momentan auf eine Reihe von Spielern verzichten. Nach der Pause machte Riemke mit drei Treffern in Serie den Sieg schon frühzeitig klar und zog erstmals in der Partie auf zehn Tore Vorsprung weg. „Sie haben nach Wiederbeginn ein Zeichen gesetzt und sofort für klare Verhältnisse gesorgt“, meint Luciano.

Bei der HSG war am Ende der Partie Daniel Kositza mit acht Treffern der beste Schütze. „Er kam am Anfang nicht so stark rein, hat sich aber gesteigert und nicht aufgesteckt“, freut sich sein Coach – und hebt genau dieses Nichtaufgeben der gesamten Mannschaft als Lichtblick hervor.

HSG II: Vincent Schubert, Peters-Schreiber (2), Joshua Schubert (2), Philipp Eichhorn, Cramer (2), Schöler, Hofmann (1), Viehweg, Müller (4), Kositza (8), Kimmel.

