Handball Landesliga HSG II will keine Ruhrtaler Meisterschaftsfete in Gevelsberg

Gevelsberg. Der designierte Meister kommt nach Gevelsberg und will in der Halle West alles klar machen – doch die HSG-Reserve braucht die Punkte dringend.

Als Tabellensechster liegen die Landesligahandballer der HSG Gevelsberg/Silschede II mit zwölf Punkten gleichauf mit den Konkurrenten HSG Hohenlimburg und SG Attendorn-Ennest. Im Kampf um weitere Punkte für den Klassenerhalt wartet am Samstag um 19.15 Uhr jedoch die schwerstmögliche Aufgabe. Die HSG trifft zuhause auf den Tabellenführer SG Ruhrtal.

Die Gäste können mit einem Sieg die Meisterschaft und die damit verbundene Qualifikation für die Aufstiegsrelegation perfekt machen, was die Gevelsberger verhindern möchten. „Ruhrtal ist das beste Team dieser Saison. Wir werden versuchen, wie im Hinspiel dagegenzuhalten und sie nicht in unserer Halle feiern zu lassen“, gibt sich Co-Trainer Robin Drucks kämpferisch.

HSG hat schon einmal einen Aufsteiger zu Fall gebracht

Bei der SG hielten die Gevelsberger lange mit, am Ende unterlagen sie unglücklich mit 22:25. Bei der jetzigen Ausgangslage werden Erinnerungen an die Vorsaison wach. Damals bedeutete der Heimerfolg über den Tabellenführer und späteren Aufsteiger TV Olpe den Startschuss für eine beeindruckende Schlussphase der Saison, die mit dem Klassenerhalt belohnt wurde. „Wir haben gerade zuhause immer wieder gezeigt, zu was wir in der Lage sind“, baut Drucks auf die Heimstärke und die Unterstützung des Gevelsberger Publikums.

Aus dem Sauerland: So schaut die SG Ruhrtal auf eine mögliche Meisterschaftsfeier in Gevelsberg

Bei aller Qualität des Gegners kann die HSG mit breiter Brust auftreten, in den vergangenen Heimspielen errangen sie zwei wichtige Siege gegen die direkte Konkurrenz. Kopfschmerzen bereitet lediglich die personelle Situation. Trotz der dreiwöchigen Pause müssen Drucks und Trainer Marco Luciano auf einige Spieler verzichten. „Die Trainingssituation war nicht optimal. Wir hoffen für Samstag auf den ein oder anderen Rückkehrer. Egal wer aufläuft, wir wissen um die Situation und sind hochmotiviert, einen großen Kampf zu bieten.“

