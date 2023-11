HSG-Reserve: Aggressive Deckung ist zu viel für Menden

Gevelsberg Dank des zweiten Heimsieg innerhalb von einer Woche verschafft sich der Handball-Landesligist weiter Luft im Tabellenkeller.

Der Handball-Landesligist HSG Gevelsberg/Silschede II hat den zweiten Heimsieg binnen acht Tagen eingefahren. Am Samstagnachmittag besiegten sie die SG Menden Sauerland Wölfe II klar mit 32:25 (15:10) und sprangen dadurch auf Tabellenplatz neun. Die Gevelsberger, die weiterhin auf mehrere Spieler verzichten müssen, überzeugten von der ersten Minute an mit einer aggressiven Deckung, durch die sie das gute Angriffsspiel der Gäste nie zur Entfaltung kommen ließen. „Das war heute der Schlüssel für uns“, befand Trainer Marco Luciano nach dem Spiel.

In Verbindung mit einer guten Torhüterleistung stellten seine Spieler den Gegner mit einer beweglichen und flexiblen Deckung immer wieder vor neue Herausforderungen und holten sich über die starke Abwehrarbeit viel Selbstvertrauen. Damit bestätigten sie ihren guten Eindruck aus der vorherigen Partie gegen Hagen. „Man hat gesehen, dass die Jungs gut drauf sind und auf das Spiel gebrannt haben“, lobte Luciano die Einstellung seines Teams.

Gevelsberger Defensive erneut das Prunkstück

HSG Gevelsberg/Silschede II - SG Menden Sauerland 32:25 (15:10) HSG Gevelsberg/Silschede II: V. Schubert, Maiwald – Pottkämper 9/4, Kling 5, J. Schubert, Hofmann, Eichhorn, Müller je 4, Peters, Friedberg, Viehweg

Gegen Menden gingen sie schnell mit 5:1 (5.) in Führung und schafften es im Anschluss, ihr Niveau weitgehend konstant über die 60 Minuten zu halten, so dass Menden nie näher als auf zwei Treffer herankam. Die Vorentscheidung fiel unmittelbar nach der Pause, als sich die HSG erneut als das bissigere Team erwies und in der Deckung viel Druck erzeugte. Durch einfache Treffer im Gegenstoß zogen sie auf 20:11 (38.) davon und brachten das Spiel im Anschluss souverän nach Hause. Entsprechend zufrieden war Luciano mit seiner Mannschaft. „Die Deckung war heute das Prunkstück. Insgesamt war es ein richtig gutes Spiel von uns, aus der wir viel mitnehmen können für die nächsten Wochen.

