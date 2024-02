HSG-Reserve: Bloß nicht wieder Punkte liegen lassen

Gevelsberg Im Kellerduell gegen Lössel ist die Gevelsberger Landesliga-Reserve in der Pflicht. Nur ein Sieg hilft im Kampf gegen den Abstieg.

Sieben Punkte haben die Landesliga-Handballer der HSG Gevelsberg/Silschede II in dieser Saison bisher geholt. Zu wenig, um sich von den gefährlichen Abstiegsplätzen abzusetzen. Besonders schmerzhaft sind dabei die sechs Punkte, die die HSG-Reserve gegen die direkte Konkurrenz aus Hohenlimburg, Herbede und Lössel liegen ließ. Das soll sich in der am Samstag (17.15 Uhr) beginnenden Rückrunde ändern, damit das Saisonziel Klassenerhalt wieder in greifbare Nähe rückt. Zu Gast in der Halle West ist mit dem TV Lössel ein Team, das aktuell einen Punkt hinter der HSG rangiert.

An das Hinspiel in Iserlohn erinnert sich Routinier Fabian Kling noch ganz genau. In den letzten fünf Minuten gaben die Gevelsberger damals eine 22:20-Führung aus der Hand und verloren schlussendlich mit 22:23. Seitdem hat sich seine Mannschaft aber deutlich beständiger präsentiert, was Kling auch auf die Verletztenmisere zurückführt. „Wir sind personell oft nicht gut besetzt, was aber dazu führt, dass sich jeder noch einmal mehr reinwirft“, sagt der 38-Jährige. Die HSG-Reserve wirkt mental gefestigt und lässt sich auch von Rückschlägen nicht mehr so schnell aus der Bahn werfen. „Das muss auch am Wochenende wieder so sein“, sagt der Linksaußen, der nach Christian Pottkämper der erfahrenste Spieler in der Landesliga-Vertretung der HSG ist.

Gevelsberger Defensive muss stabiler werden

Die Zuversicht bei ihm groß, dass sich sein Team am Wochenende wieder so präsentiert, wie sie es vor einer Woche gegen das Top-Team TuS Volmetal II der Fall war. Nur die große Anzahl an Gegentoren, gegen Volmetal waren es 38, muss deutlich sinken, damit es gegen Lössel nach zuletzt vier Niederlagen in Serie wieder zu Zählbarem reicht. Das wäre gegen einen direkten Mitkonkurrenten doppelt wichtig.

