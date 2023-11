HSG-Reserve: Luciano setzt auf bewährte Tugenden

Gevelsberg Nach der überragenden zweiten Halbzeit gegen Hagen III muss Handball-Landesligist Gevelsberg/Silschede am Wochenende nachlegen.

Die Landesligahandballer der HSG Gevelsberg/Silschede II kämpfen am Samstag um 17.15 Uhr in eigener Halle gegen die SG Menden Sauerland Wölfe II darum, erstmals in dieser Saison zwei Siege am Stück einzufahren. Mit dem überzeugenden Erfolg gegen den VfL Eintracht Hagen III hat die HSG trotz großer Personalnot frisches Selbstvertrauen getankt. Auf der anderen Seite unterlagen die Gevelsberger in dieser Spielzeit bereits gegen die drei letztplatzierten Teams der Tabelle, was zu einer Bilanz von 5:11 Punkten führt.

Mit Menden wartet nun wieder ein Gegner, der über der HSG steht. Mit einem Erfolg zögen Trainer Marco Luciano und seine Mannschaft nach Punkten gleich, in der Gevelsberger Halle West sind sie seit drei Spielen ungeschlagen. „Das letzte Spiel macht Mut, zuhause müssen wir unsere Punkte holen“, sagt Luciano. Personell hat sich die Lage bislang kaum entspannt, für die Partie am Samstag hofft er kurzfristig auf den ein oder anderen Rückkehrer.

Gevelsberg will auf bewährte Tugenden setzen

Dass es auch mit dünner Personaldecke funktionieren kann, hat die HSG nun bewiesen. „Wir haben unsere Tugenden gezeigt, nach der Pause sehr gut gedeckt und sind mit Tempo nach vorne gegangen.“ Genau das fordert Luciano auch gegen Menden, gerade die einfachen Treffer im Gegenstoß entlasten den aufgrund der Ausfälle wenig eingespielten Rückraum. „Solche Erfolgserlebnisse geben auch im Angriff Rückenwind. Das Spiel gegen Hagen gibt uns ein gutes Gefühl, wir freuen uns auf das Spiel gegen einen richtig guten Gegner.“

