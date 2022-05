HSG-Trainer Marco Luciano in einer Auszeit.

Handball Landesliga HSG-Reserve: Nur knapp an der zweiten Sensation vorbei

Werdohl/Gevelsberg. Zwei Spiele innerhalb von 24 Stunden und fast zwei Siege. Das Zittern um den Liga-Erhalt geht für die Zweite der HSG Gevelsberg/Silschede weiter.

Beim Tabellenzweiten HSV Plettenberg/Werdohl schrammte Handball-Landesligist HSG Gevelsberg/Silschede II nur knapp an einer Sensation vorbei. Weniger als 24 Stunden nach dem Heimsieg gegen die SG Attendorn-Ennest zeigte das Team von Trainer Marco Luciano eine aufopferungsvolle Leistung, die bei der 21:24 (12:10)-Niederlage jedoch nicht belohnt wurde.

„Wir haben in Halbzeit eins super gedeckt, es aber nicht geschafft uns deutlicher abzusetzen“, resümierte Luciano nach dem Abpfiff. Den knappen Rückstand egalisierte der HSV schon kurz nach der Pause und ging wenig später erstmals in Führung.

Bruch kurz nach der Pause

Der starke Keeper Marcel Kämmerer nahm den Gästen viele freie Bälle weg, am Ende reichten die Kräfte auch aufgrund der fehlenden Wechselmöglichkeiten nicht mehr um die Partie noch zu drehen. „Wir können stolz auf die Leistung sein, leider hatten wir zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Bruch in unserem Spiel. Jetzt heißt es sich bis zum Wochenende bestmöglich zu erholen“ so Luciano.

Schon am Samstag geht es für die HSG um 17.15 Uhr mit dem Heimspiel gegen den VfL Eintracht Hagen III weiter. Ein Punkt reicht den Gevelsbergern um die Klasse einen Spieltag vor Schluss zu halten. Bestätigen sie ihre Leistung aus den letzten beiden Spielen ist ihnen das mehr als zuzutrauen.

HSG: Schöler, Scharf – Kling 8/1, Pottkämper, Cramer je 4, Priggert, Kimmel je 2, Peters 1, Hofmann, Viehweg.

