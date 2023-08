HSG rettet bei erstem Test Unentschieden in letzter Sekunde

Gevelsbergs Nils Rüggeberg hält den Ball in der Hand. Am Montag absolvierte sein Team das erste Testspiel.

Gevelsberg. Das lange Warten hat ein Ende: Nach dem Abstieg in die Verbandsliga absolvierte die HSG ihr erstes Testspiel für die kommende Saison. So lief es.

Für den Verbandsligisten HSG Gevelsberg/Silschede ist gut zwei Monate nach dem Abstieg aus der Oberliga die spannende Phase der Vorbereitung gestartet. Nach den unvermeidlichen Kraft- und Konditionseinheiten haben die Mannen von Trainer Sascha Šimec am Montag dieser Woche ihr erstes Testspiel gegen die Cronenberger TG absolviert. Beim ersten Auftritt nach vielen Wochen Pause war bei der HSG wie erwartet noch Sand im Getriebe, nach anfänglichen Schwierigkeiten retten sie in letzter Sekunde durch einen Treffer von Neuzugang Moritz Freitag ein 28:28 (13:18)-Unentschieden.

Das Ergebnis wollte Šimec im Anschluss nicht überbewerten. „Wir sind noch sehr uneingespielt und müssen uns in den nächsten Testspielen erst finden“, bewertet der Coach die Lage. Sein Team geriet früh in Rückstand, was nicht zuletzt an der schwachen Chancenauswertung lag. Die Leistungsdichte im Kader ließ überdies teilweise noch zu wünschen übrig. „Einige Spieler haben extrem viel gearbeitet, man sieht aktuell noch deutliche Unterschiede innerhalb des Teams.“

Einen starken Eindruck machte neben Freitag, der in der Deckung sehr gut arbeitete, auch der zweite Neuzugang Tom Gusewski. Er agierte im Rückraum flexibel auf allen drei Positionen, war torgefährlich im Eins gegen Eins und sorgte auch mit seiner Abwehrarbeit für die nötige defensive Stabilität. „Die Leistung der beiden zu so einem frühen Zeitpunkt zeigt deutlich wie wichtig sie für uns sein werden“, verteilte Šimec ein Extralob.

Der erste echte Härtetest wartet schon am kommenden Wochenende auf die Gevelsberger. Dann treten sie bei den hochkarätig besetzten Bergischen Handballmeisterschaften an. In der Gruppe B ist die HSG klarer Außenseiter und trifft auf den DJK Unitas Haan, den TuS Bommern sowie den Drittligisten und Turnierfavoriten SGSH Dragons aus Schalksmühle. Die Partien haben eine Spieldauer von 35 Minuten, die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe starten am Sonntag in der Platzierungsrunde. „Wir freuen uns darauf, uns mit so starken Gegnern zu messen, die uns phasenweise mit Sicherheit auch die Grenzen aufzeigen werden“, blickt Simec voraus. „Genau dafür ist die Vorbereitung da, nur so können wir uns weiterentwickeln.“

Außer Marco Friedberg werden die Gevelsberger personell aus dem Vollen schöpfen können. Im Anschluss bleiben der HSG noch drei weitere Wochen, um bis zum ersten Heimspiel gegen den SuS Oberaden am 01. September bereit für die Herausforderung Verbandsliga zu sein.

HSG: Scholz, Wulf – Krüger, Schröter, Apel, Freitag, Gusewski, Rüggeberg, Breuker, Skupin, Lindemann, Bulk.

