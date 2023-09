HSG siegt auswärts – und Šimec spricht von gutem Saisonstart

Gevelsbergs Tom Gusewski ist für die HSG in der entscheidenden Phase ein wichtiger Faktor.

Schalksmühle. Es geht doch! Die Verbandsliga-Handballer der HSG Gevelsberg/Silschede fahren nach langer Zeit mal wieder einen Sieg auf fremden Parkett ein.

Am Freitagabend hat die HSG Gevelsberg/Silschede auswärts einen wichtigen Sieg eingefahren. Der Handball-Verbandsligist setzte sich bei den SGSH Dragons II in Schalksmühle mit 30:24 (16:10) durch und liegt vor der Herbstpause mit drei Siegen aus vier Partien auf Kurs. „Es ist nicht einfach hier zu gewinnen, wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis“, sagte ein zufriedener Trainer Sascha Šimec kurz nach dem Abpfiff.

Die Vorzeichen für die HSG standen schlecht, mit Christopher Schrouven und Aljoscha Apel fielen zwei Spieler kurzfristig aus, dazu gingen Daniel Krüger und Sebastian Breuker angeschlagen in die Partie. Davon ließen sich die Gäste nicht unterkriegen und diktieren, angeführt vom überragenden Spielmacher Nils Rüggeberg, von Anfang an das Geschehen. Sam Lindemann erhöhte in der zehnten Minuten auf 7:2 und zwang die Dragons zu einer Auszeit. Bis zur Pause behaupteten die Gevelsberger den Vorsprung und ließen dabei noch einige klare Chancen aus.

Gusewski mit wichtigem Ballgewinn für Gevelsberg

Nach dem Seitenwechsel nutzten die Schalksmühler eine Schwächephase der HSG und kamen bis auf zwei Treffer heran. Der starke Tom Gusewski holte mit einem Ballgewinn das Momentum zurück aufseiten der Gäste, die sich abermals absetzten und bis zum Abpfiff nichts mehr anbrennen ließen. „Das Team hat heute zusammengestanden und die Ausfälle so kompensiert. Jetzt können wir von einem guten Start sprechen“, bilanzierte Šimec.

HSG: Scholz, Wulf – Gusewski (8/2), Skupin (7/1), Lindemann (5), Rüggeberg (4), Freitag (3), Schröter (2), Krüger (1), Bulk, Breuker.

