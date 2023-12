HSG-Teams erwarten hohe Hürden zum Jahresabschluss

Gevelsberg Sowohl die Reserve als auch die Frauen aus Gevelsberg wollen das Kalenderjahr möglichst positiv beenden. Leicht wird das aber nicht.

Für die beiden Handball-Landesligisten der HSG Gevelsberg/Silschede steht am kommenden Wochenende einiges auf dem Spiel. Die männliche Zweitvertretung der HSG gastiert am Samstagabend um 19.15 Uhr beim Tabellenzweiten TV Westfalia Halingen. Das Gevelsberger Frauenteam tritt kurz zuvor um 18.30 Uhr im Heimspiel gegen den Nachbarn HSG Wetter/Grundschöttel an.

Nach drei Erfolgen in Serie haben die Gevelsbergerinnen die Chance, sich mit einer sehr guten Zwischenbilanz in die Pause zu verabschieden. „Die Niederlage in Ferndorf hängt uns noch nach, ansonsten können wir bislang zufrieden sein“, blickt Trainer Thorsten Stephan auf den bisherigen Saisonverlauf. Für ihn verliefen die Entwicklung des Teams und die Integration der Sommerneuzugänge sogar schneller als erwartet, wofür die letzten Ergebnisse ein klarer Beleg sind.

Den kommenden Gegner aus Wetter hält er für stärker als in der letzten Saison, in der die Gevelsbergerinnen zwei klare Siege feierten. „Sie haben sich gut verstärkt und einen breiten Kader, der uns alles abverlangen wird.“ Stephan und sein Team gehen mit drei Punkten Vorsprung in die Partie und haben in eigener Halle den Anspruch das Spiel zu gewinnen.

Gevelsberg braucht hohe Intensität

Als klarer Außenseiter gehen dagegen Trainer Marco Luciano und seine HSG-Reserve in die Partie. Mit dem TV Westfalia Halingen wartet das dritte Topteam in Serie auf die HSG. Nach der deutlichen Niederlage in Herdecke haben die Gevelsberger im Derby gegen Schwelm einen Punkt nur knapp verpasst. Trotz des bitteren Ergebnisses kann die HSG viel Positives aus der Partie mitnehmen, wie Linkshänder Daniel Kositza erklärt. „Wir haben es schon oft geschafft, als Außenseiter die vermeintlichen Favoriten zu ärgern. Wenn wir mit der gleichen Intensität wie gegen Schwelm spielen und unsere Fehler minimieren, ist für uns eine Überraschung möglich.“

Man hat gesehen, dass wir als Mannschaft funktionieren. Daniel Kositza, Linkshänder beim Handball-Landesligisten HSG Gevelsberg/Silschede

Die Chancenverwertung sowie die leichten Fehler im Spielaufbau waren das größte Manko der HSG im Derby, an Einstellung und Leidenschaft fehlt es dem Team nicht. „Man hat gesehen, dass wir als Mannschaft funktionieren“, unterstreicht Kositza. Gelingt es den Gevelsbergern, genau das in Halingen aufs Feld zu bringen, können sie gegen den TV, der bislang alle seine fünf Heimspiele gewonnen hat, auf einen „Bonuspunkt“ hoffen.

