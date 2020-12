Im Handwerk findet Sonja Wacker neuen Lebensmut

Sonja Wacker spielt in der Reserve der TG Voerde Handballdamen.

Ennepetal. Aus der Corona-Not macht die Spielerin der Voerder Handballdamen eine Tugend. Und entwickelt neue Geschäftsideen.

Ich bin Handwerkerin durch und durch und habe sowas schon immer gerne gemacht. Ich habe auch eine komplett ausgestattete Werkstatt Zuhause. Meine ‚Leseknochen‘, die man sich als Kissen in knochenähnlicher Form vorstellen kann, kommen derzeit bei meiner Kundschaft besonders gut an. Auch für Weihnachten habe ich mehrere Aufträge bekommen, die ich in den nächsten Tagen noch fertigstellen muss.

Neben Näharbeiten habe ich mich während der Coronapandemie auch mehr mit Holz und Beton auseinandergesetzt und zum Beispiel verschiedene Kerzenständer, Blumenvasen oder auch Weihnachtsdeko daraus gemacht. Irgendwann hatte ich mich dann dazu entschieden, mit meinem ‘Deko-Kram’ nebenberuflich noch ein bisschen Taschengeld zu verdienen.

Mir macht das Gestalten einfach super Spaß. Ich kann mich dabei auf das Schaffen konzentrieren, egal welchen Werkstoff ich gerade vor mir habe. Häufig ist das auch eine Art Upcycling, weil ich mit Materialien arbeite, die sonst weggeschmissen werden würden. Ich verarbeite sie hingegen zu etwas Neuem. Über die Ergebnisse freuen sich dann nicht nur meine Kundinnen, die mittlerweile aus meinem weiten Bekanntenkreis stammen, sondern ich selbst freue mich auch, etwas zu tun zu haben. Sonst würde ich in diesen Zeiten nur Zuhause rumsitzen.

Da ich momentan krankgeschrieben bin, arbeitslos bin und auch der Handball wegfällt, bin ich eigentlich nur in meinen eigenen vier Wänden. Vor Corona war ich immer auf Achse. Überall, wo ich mich sonst ehrenamtlich engagiert habe, passiert momentan auch nichts. Wenn man arbeiten geht, trifft man auf andere Menschen und man bekommt andere Gedanken in den Kopf – das habe ich momentan leider nicht. Corona belastet die Psyche schon stark.

Das Arbeiten an den Deko-Sachen lenkt aber zumindest von der aktuellen Situation stark ab. Ich sehe dadurch immer wieder, dass ich etwas geschafft habe und schätze es dann auch ganz anders wert. Ich merke, dass ich wirklich produktiv war, etwas geschafft habe und habe dann ein Ergebnis vor mir - das ist ein gutes Gefühl und eine Art Bestätigung, was auch der Psyche echt guttut.“

Sonja Wacker ist für gewöhnlich ziemlich viel auf Achse. Neben dem Training setzt sich die Handballerin der TG Voerde auch ehrenamtlich in dessen Vorstand sowie beim Handballkreis Hagen/Ennepe-Ruhr ein. Da der Sport und die ehrenamtlichen Tätigkeiten unter den aktuellen Umständen wegfallen, hat die Ennepetalerin nun mehr Zeit für ihre nebenberufliche Leidenschaft in der Werkstatt daheim. Im Corona-Tagebuch schildert sie, welche Auswirkungen die aktuelle Situation auf die Psyche hat und wie sie durch Heimwerken neuen Mut findet.