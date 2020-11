Basketball In der Außenseiterrolle in das Duell der beiden Erzrivalen

Iserlohn. Iserlohn Kangaroos erwarten die ungeschlagenen Schwelmer zum Derby.

Keine Frage, die Rollen sind klar verteilt. Hier die ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos, die in ihren drei Partien bislang noch keinen Sieg erringen konnten, dort die EN Baskets aus Schwelm, die ihre bisherigen beiden Auftritte, jeweils in eigener Halle, gewannen. Heute empfangen die Waldstädter daheim den Dauerrivalen. Dass die letzten drei Begegnungen der beiden Kontrahenten allesamt an die Gäste gingen, macht die Aufgabe für das Team von Trainer Stephan Völkel nicht leichter.

„Wir müssen nicht perfekt spielen, aber vieles besser machen“, will der Coach den Druck auf sein Team nicht noch weiter erhöhen. Er weiß aber, dass der kaum veränderte, eingespielte Erzrivale definitiv die besseren Karten zu haben scheint. Mit dem amerikanischen Dreh- und Angelpunkt Montrael Scott, Scharfschütze Nikita Khartchenkov, Allrounder Anell Alexis, dem wiedergenesenen Milen Zahariv, weiteren routinierten Kräften und einigen hoffnungsvollen Talenten haben die Gäste personell einiges zu bieten.

Völkel fordert, dass sein Team den Weg zum Korb sucht

„Wichtig wird sein, dass unsere Verteidigung immer wieder die nötigen Stopps setzen kann“, sagt Kangaroos-Coach Völkel. Gleichzeitig wünscht er sich ein durchdachteres Vorgehen in der Offensive. „Der gegnerische Korb muss attackiert werden. Es hilft nicht, ständig aus der Distanz draufzupflastern, wenn man nicht trifft. Unsere Quoten geben das aktuell nicht her“, so die Vorgaben.

Die meist sehr leistungsfördernde Atmosphäre in den Derbys beider Teams wird es in diesem Geisterspiel nicht geben. Zuschauer sind nicht zugelassen, die Szenerie gleicht der eines Vorbereitungsspiels. Unter der Adresse https://iserlohn-kangaroos.de/livestream/ wird aber online eine Übertragung der Partie angeboten. Wie sich die komplett veränderten äußeren Bedingungen auf die beiden Mannschaften auswirken, bleibt abzuwarten.

Dass in diesem Derby vieles möglich ist, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Vor knapp einem Jahr führten die Kangaroos schon 71:47 und verloren am Ende noch 90:96. Andersherum holten die Iserlohner auch schon in drei Minuten einen 17-Punkte-Rückstand in Schwelm auf und gewannen noch.

Faton Jetullahi gibt sein Debüt im Iserlohner Trikot

Fraglich ist bei den Kangaroos der Einsatz des in Bitterfeld verletzt ausgeschiedenen Benjamin Dizdar. Dafür warten die Iserlohner aber noch mit einem Zugang auf. Mit Faton Jetullahi ist ein weiterer Flügelspieler erstmals spielberechtigt. Der 26-Jährige hat zuletzt für den ProB-Konkurrenten Düsseldorf gespielt.

Iserlohn Kang. - EN Baskets Schwelm

Sa., 19.30 Uhr, Matthias-Grothe-Halle

Kangaroos: J. Dahmen, Francisco, Prostran, Hübner, Graham, Möller, Buss, R. Dahmen, Marei, Schneider, Jetullahi. - Fraglich: Dizdar (angeschlagen).

Letzte Spiele Kangaroos: 48:56 (A) BSW Sixers, 81:94 (H) Düsseldorf. - Letzte Spiele Schwelm: 85:58 (H) Wedel, 78:70 (H) Bernau. - Gesamtbilanz gegen Schwelm: 10 Spiele, 7 Siege, 3 Niederlagen. - Saison 2019/20: 69:77 (A), 90:96 (H).