In Ennepetal gibt es ein Fitnessstudio mitten im Wald

Ennepetal. Training an der frischen Luft, dazu noch kostenlos - wo gibt’s denn sowas? In Ennepetal müssen Sportler einfach nur in den Wald gehen.

Es sind frische zwölf Grad auf dem Weg durch den Wald. Die Luft hier ist klar, sie wirkt frischer als an der Straße. Ich höre die Vögel zwitschern, an meinen Füßen raschelt das Laub – es ist Herbst. Carolina Foth ist das Wetter oder die Jahreszeit relativ egal. Sie ist um 8.30 Uhr auf dem Trimm-Dich-Pfad an der Klinik Königsfeld in Ennepetal unterwegs, alleine ist sie dabei aber ganz und gar nicht.

Einige der Patienten und Spaziergänger sind auch schon auf den Beinen. Die Anhänger der Walkinggruppe, die sich donnerstags zu früher Stunde versammelt, machen sich einzeln oder in kleinen Grüppchen auf den Weg und bringen ihren Kreislauf in Schwung. Das Gesicht von Carolina Foth, die als Leiterin des Therapiezentrums das Vorhaben des Pfades mitangestoßen und realisiert hat, kennen die eifrigen Patienten.

Insgesamt locken 30 Stationen

Es wird sich munter gegrüßt und die flinken Walker ziehen mit ihren Stöcken von dannen. Auf den Wegen, die sich auf verschiedenen Ebenen durch den Königsfelder Forst erstrecken, sind links und rechts an den Bäumen neben dem Pfad laminierte Schilder zu entdecken. Sie markieren die Stationen mit den Übungen des „Trimm-Dich-Pfades“, der auch als Königsweg bekannt ist.

Insgesamt können Interessierte an dreißig Stopps agieren, an denen die Hauptbeanspruchungsformen Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination auf die Probe gestellt werden können.

Auf der Rückseite des Klinikkomplexes geht der Rundweg los. Bei den ersten Stationen handelt es sich um Ausdauerübungen, wodurch der Körper langsam hochgefahren und für die anschließenden Übungen aufgewärmt werden soll. Jede Station kann je nach körperlicher Leistungsfähigkeit individuell angepasst werden, da verschiedene Schwierigkeitsgrade angeboten werden. Insbesondere orthopädische und kardiologische Patienten der Rehaklinik suchen den Pfad auf.

Stationen sind für alle geeignet

Und dazu zählen nicht nur Senioren, sondern auch junge Menschen, die aufgrund chronischer Krankheiten ihre Leistungsfähigkeit verbessern wollen. Unabhängig vom Alter kann der Forst also zum Spazieren, Walken oder anhand der integrierten Stationen als eine anspruchsvolle Trainingseinheit dienen.

Zur Initiierung des Projekts hatte ein Patient der Reha-Klinik den entscheidenden Impuls gegeben, da er ein großer Fan der Pfade war, die mehr zu bieten hatten und die sportliche Betätigung an der frischen Luft förderten. „Wir haben Übungen konzipiert und dann im Wald geschaut, wie man die hier einbauen kann“, erklärt die Leitung des Therapiezentrums. „Wir haben einfach das genutzt, was da war.“ Oftmals wurden Bäume, Baumstumpfe, Bänke oder ähnliches in die Übungen integriert.

Anstrengung ohne Equipment

So finden sich die Patienten, je nach Lust und Laune, auf dem Pfad ein und probieren sich in Übungen wie dem „Königsfelder Hampelmännchen“ aus. Carolina Foth legte besonders großen Wert auf die Nachhaltigkeit der Übungen. In einem Heftchen sind alle mit einer erläuternden Zeichnung und einem Erklärtext zur Ausführung zusammengestellt. So ist es den Patienten auch nach ihrem Aufenthalt in der Klinik möglich, sich weiterhin ohne Equipment fit zu halten und ihre Muskeln zu beanspruchen, um nicht wieder „einzurosten“.

Durchschnittlich verbringen die Patienten zwischen drei und vier Wochen stationär in der Klinik, bevor sie für den weiteren Rehabilitationsprozess wieder nach Hause entlassen werden. „Wir wollten, dass die Patienten auch langfristig was mitnehmen und auch nach der Reha noch Lust haben, etwas zu tun und die Übungen zuhause fortsetzen“, so Foth über die flexible Umsetzbarkeit der Übungen im Alltag der Patienten, wenn sie die Klinik hinter sich lassen.

Für alle zugänglich

Der Wald, der nicht nur eine beruhigende Wirkung auf den Menschen hat, stellt für den Pfad auch seine natürlichen Elemente zur Verfügung, die in die Übungen integriert werden. So wurden Stopps ausgewählt, an denen sich Baumstumpfe befinden, um dort Ausfallschritte mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen auszuführen. Die Bäume, an denen die Stationsschilder mit Drähten befestigt wurden, fungieren auch als Widerstand für Liegestütze.

Entsprechend wird die Übung in der einfachsten Variante nicht liegend, sondern im Stehen und anlehnend an die Borke absolviert. „Der Pfad ist für alle frei zugänglich. Wir möchten die Bevölkerung animieren, sich wieder mehr zu bewegen“, betont Foth und möchte auch auf das Potenzial und die Relevanz des Pfades aufmerksam machen.

Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook.