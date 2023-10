Handball Landesliga In Lössel will Gevelsberg II in Richtung Mittelfeld starten

Gevelsberg. Die jüngsten Auftritte der HSG Gevelsberg/Silschede II machen ihrem Trainer Mut, dass das schwierige Spiel in Lössel erfolgreich werden kann.

Allen Personalsorgen zum Trotz ist Handball-Landesligist HSG Gevelsberg/Silschede II nach einem schwierigen Auftakt mittlerweile in der Saison angekommen. Den klaren Niederlagen gegen Riemke und in Hohenlimburg folgten größtenteils überzeugende Auftritte und drei Zähler aus den letzten drei Partien. „Wir sind auf einem guten Weg, die letzten Spiele machen Mut für die kommenden Aufgaben“, lobt Trainer Marco Luciano die Entwicklung seines Teams.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Mit 3:7 Zählern liegen die Gevelsberger auf Rang elf und damit einen Rang vor dem kommenden Gegner. Am Samstag um 18.15 Uhr tritt die HSG beim TV Lössel an, der einen Zähler weniger aufweist. Dass der TV jederzeit für eine Überraschung gut ist, stellte der Aufsteiger am dritten Spieltag mit dem überraschenden Erfolg bei der RE Schwelm unter Beweis. „Das wird ein sehr umkämpftes Spiel auf Augenhöhe werden. Es geht gegen einen direkten Konkurrenten, da möchten wir unbedingt punkten“, prophezeit Luciano.

Luciano will defensiven Zusammenhalt sehen

Die Vorbereitung auf die Partie in Lössel verlief aufgrund einiger Ausfälle, die an diesem Wochenende vor allem die linke Angriffsseite betreffen, schwierig. Vom eingeschlagenen Weg möchten sich der Coach und seine Spieler dadurch nicht abbringen lassen. „Wir müssen das bestätigen, was wir zuletzt gezeigt haben“, fordert Luciano. Das fängt in der Deckung an, in der abermals der Grundstein für den Erfolg gelegt werden soll. „Gerade bei einem kleinen Kader müssen wir hier zusammenstehen und es dem Gegner so schwer wie möglich machen, zum Torerfolg zu kommen.“

Passend dazu: HSG-Reserve zeigt wieder einmal starke Nehmerqualitäten

Dem Sieger winkt neben zwei Punkten ein großer Schritt in Richtung Mittelfeld, während der Verlierer angesichts von bis zu sieben Absteigern für längere Zeit im Tabellenkeller festsitzt. Luciano betont: „Wir wissen, worum es geht, und müssen mit dem Personal, das uns zur Verfügung steht, das Beste rausholen. Wenn wir an die Leistung gegen Siegen anknüpfen, können wir in Lössel etwas holen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm